TX WFO SAN ANGELO Warnings, Watches, and Advisories

WFO SAN ANGELO Warnings, Watches and Advisories for Thursday, February 2, 2023 _____ CHILD ABDUCTION EMERGENCY The following message is transmitted at the request of the Texas Department Of Public Safety. THE SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR AVIANI BROWN, BLACK, FEMALE, 1 YEAR OLD, 2 FEET ZERO INCHES, 23 POUNDS, BLACK HAIR, BROWN EYES. LAST SEEN WEARING A WHITE BEANIE, BLACK JACKET, GRAY ONESIE THAT SAYS UNITY, AND ORANGE SWEATPANTS. POLICE ARE LOOKING FOR JAESHAUN BROWN, 20 YEARS OLD, BLACK, MALE, 5 FEET 7 INCHES, 130 POUNDS, BROWN HAIR, BROWN EYES. LAST SEEN WEARING BLACK CLOTHING, IN CONNECTION WITH THEIR ABDUCTION. THE SUSPECT IS DRIVING A WHITE 2020 HONDA ACCORD BEARING TX LICENSE PLATE NUMBER P J B 2 5 8 2. THE SUSPECT WAS LAST SEEN IN SAN ANTONIO, TX. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT AT 2 1 0 2 0 7 7 6 6 0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT AT 2 1 0 2 0 7 7 4 8 8. _____ Copyright 2023 AccuWeather