CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, January 31, 2023 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;25;Calm;0;62% Arcata;Mostly cloudy;38;E;2;83% Auburn;Clear;37;ENE;2;80% Avalon;Clear;48;SSE;3;43% Bakersfield;Clear;42;ESE;3;86% Beale AFB;Clear;41;E;7;70% Big Bear City;Mostly clear;18;E;5;57% Bishop;Clear;26;WNW;5;50% Blue Canyon;Clear;40;NE;5;30% Blythe;Partly cloudy;53;NNE;7;23% Burbank;Clear;48;NE;3;35% Camarillo;Clear;46;NE;13;35% Camp Pendleton;Clear;50;NNW;3;50% Campo;Cloudy;42;NNE;4;38% Carlsbad;Clear;40;N;3;76% Chico;Clear;45;Calm;0;52% China Lake;Clear;38;WSW;4;26% Chino;Clear;45;N;4;34% Concord;Mostly clear;40;Calm;0;67% Corona;Clear;51;NE;5;21% Crescent City;Mostly cloudy;39;ESE;3;82% Daggett-Barstow;Mostly clear;38;NNW;5;23% Edwards AFB;Mostly clear;35;S;5;40% El Centro;Mostly cloudy;54;NW;5;39% Eureka;Mostly cloudy;38;E;5;83% Fairfield;Mostly clear;37;ENE;2;69% Fresno;Clear;42;Calm;0;82% Fullerton;Clear;54;Calm;0;31% Hanford;Clear;37;E;2;88% Hawthorne;Clear;53;Calm;0;56% Hayward;Clear;39;ENE;1;59% Imperial;Mostly cloudy;54;NW;5;39% Imperial Beach;Clear;47;Calm;0;86% Lancaster;Partly cloudy;33;NNE;5;33% Lemoore Nas;Clear;38;Calm;0;69% Lincoln;Clear;36;E;6;86% Livermore;Clear;37;E;2;59% Lompoc;Clear;42;WSW;3;88% Long Beach;Mostly clear;52;Calm;0;50% Los Alamitos;Mostly clear;52;Calm;0;50% Los Angeles;Clear;50;N;3;56% Los Angeles Downtown;Clear;50;N;3;56% Madera;Clear;39;ENE;3;75% Mammoth;Partly cloudy;23;SE;3;64% Marysville;Mostly clear;41;E;3;75% Mather AFB;Clear;37;ESE;5;75% Merced;Mostly clear;37;ESE;3;78% Merced (airport);Mostly clear;37;ESE;3;78% Miramar Mcas;Clear;43;Calm;0;76% Modesto;Clear;36;E;3;78% Moffett Nas;Clear;43;Calm;0;48% Mojave;Mostly clear;30;NNW;10;40% Montague;Mostly clear;24;Calm;0;57% Monterey Rabr;Clear;40;ESE;5;79% Mount Shasta;Mostly clear;27;ENE;3;66% Napa County;Clear;38;Calm;0;67% Needles;Clear;46;N;16;21% North Island;Clear;50;E;3;74% Oakland;Clear;48;NNE;1;77% Oceanside;Clear;40;N;3;76% Ontario;Clear;45;N;4;34% Oroville;Clear;40;ENE;3;71% Oxnard;Clear;47;Calm;0;60% Palm Springs;Clear;56;WNW;5;13% Palmdale;Mostly clear;38;NNE;9;23% Paso Robles;Clear;37;SE;6;81% Point Mugu;Clear;50;N;7;31% Porterville;Clear;45;E;2;80% Ramona;Clear;45;NE;3;41% Redding;Partly cloudy;40;Calm;0;59% Riverside;Clear;55;NNE;6;15% Riverside March;Clear;43;NNE;5;40% Sacramento;Mostly clear;42;ESE;2;70% Sacramento International;Mostly clear;43;ESE;3;59% Salinas;Clear;42;ESE;5;78% San Bernardino;Clear;42;E;3;42% San Carlos;Clear;44;NE;1;51% San Diego;Clear;51;NE;2;76% San Diego Brown;Clear;44;E;6;78% San Diego Montgomery;Clear;47;E;5;70% San Francisco;Mostly clear;46;NNW;1;59% San Jose;Partly cloudy;45;SE;3;41% San Luis Obispo;Clear;41;SE;6;82% San Nicolas Island;Clear;52;NNW;16;52% Sandberg;Clear;33;NE;8;25% Santa Ana;Clear;58;ENE;5;16% Santa Barbara;Clear;42;NNE;2;76% Santa Maria;Clear;41;Calm;0;85% Santa Monica;Clear;51;N;3;21% Santa Rosa;Clear;38;Calm;0;79% Santa Ynez;Clear;37;NE;3;86% Santee;Clear;43;Calm;0;87% South Lake Tahoe;Mostly clear;20;SSE;2;68% Stockton;Clear;41;ESE;3;62% Thermal;Mostly cloudy;54;NW;9;18% Truckee-Tahoe;Mostly clear;10;Calm;0;92% Twentynine Palms;Clear;46;NW;8;16% Ukiah;Mostly clear;39;Calm;0;64% Vacaville;Mostly clear;36;Calm;0;72% Van Nuys;Clear;50;N;4;19% Vandenberg AFB;Clear;39;ESE;5;97% Victorville;Clear;32;S;5;31% Visalia;Clear;39;E;3;100% Watsonville;Clear;38;NE;2;73% _____ Copyright 2023 AccuWeather