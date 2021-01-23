Skip to main content
weather

WA Current Conditions

WA Current Conditions as of 11:00 PM PST Friday, January 22, 2021

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Clear;27;NNE;5;92%

Bellingham;Clear;34;NNE;5;66%

Bremerton;Clear;32;N;1;92%

Chehalis;Clear;34;ENE;6;86%

Deer Park;Clear;18;Calm;0;77%

Eastsound;Mostly clear;34;Calm;0;93%

Ellensburg;Clear;27;Calm;0;60%

Ephrata;Clear;30;N;13;53%

Everett;Clear;28;NNE;1;89%

Fort Lewis;Clear;30;NNW;1;95%

Friday Harbor;Mostly clear;31;Calm;0;88%

Hoquiam;Mostly cloudy;36;E;5;72%

Kelso-Longview;Clear;32;Calm;0;92%

Moses Lake;Clear;26;NNW;5;71%

Olympia;Clear;30;Calm;0;85%

Omak;Clear;27;NNW;17;63%

Pasco;Clear;25;NW;6;84%

Port Angeles;Mostly clear;27;SW;6;88%

Pullman;Cloudy;30;NW;7;88%

Puyallup;Clear;34;N;1;85%

Quillayute;Clear;29;Calm;0;78%

Renton;Clear;38;Calm;0;75%

Seattle;Clear;36;NNE;1;82%

Seattle Boeing;Clear;35;Calm;0;81%

Shelton;Clear;28;Calm;0;92%

Spokane;Clear;24;Calm;0;88%

Spokane Fairchild;Clear;18;NW;2;85%

Spokane Felts;Clear;24;Calm;0;88%

Stampede Pass;Clear;26;Calm;0;81%

Tacoma;Clear;36;NNE;3;78%

Tacoma Narrows;Clear;36;NNE;3;78%

Vancouver;Clear;32;Calm;0;75%

Walla Walla;Cloudy;30;S;9;92%

Wenatchee;Clear;24;NE;3;84%

Whidbey Island;Mostly clear;30;Calm;0;88%

Yakima;Clear;24;WNW;6;80%

_____

Copyright 2021 AccuWeather