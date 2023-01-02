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TX WFO SHREVEPORT Warnings, Watches, and Advisories

WFO SHREVEPORT Warnings, Watches and Advisories for Monday, January 2, 2023

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TORNADO WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 1

NATIONAL WEATHER SERVICE SHREVEPORT LA

254 PM CST MON JAN 2 2023

TORNADO WATCH 1 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CST THIS EVENING FOR THE

FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS

UNION

IN SOUTHWEST ARKANSAS

COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD

LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER

NEVADA SEVIER

IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES

IN NORTHWEST LOUISIANA

BOSSIER CADDO CLAIBORNE

DE SOTO WEBSTER

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN SOUTHEAST OKLAHOMA

MCCURTAIN

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN NORTHEAST TEXAS

ANGELINA BOWIE CAMP

CASS CHEROKEE FRANKLIN

GREGG HARRISON MARION

MORRIS NACOGDOCHES PANOLA

RED RIVER RUSK SAN AUGUSTINE

SHELBY SMITH TITUS

UPSHUR WOOD

THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BIG SANDY, BOGATA,

BOSSIER CITY, BRADLEY, BROKEN BOW, CARTHAGE, CENTER, CLARKSVILLE,

DAINGERFIELD, DE QUEEN, DIERKS, EL DORADO, GILMER, HAWKINS,

HAYNESVILLE, HENDERSON, HOMER, HOPE, HUGHES SPRINGS, IDABEL,

JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT,

LONE STAR, LONGVIEW, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MARSHALL,

MINDEN, MINEOLA, MINERAL SPRINGS, MOUNT PLEASANT, MOUNT VERNON,

NACOGDOCHES, NAPLES, NASHVILLE, OMAHA, PITTSBURG, PRESCOTT,

QUEEN CITY, QUITMAN, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL,

STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, TYLER, AND WINNSBORO.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED TORNADO WATCH 1 TO

INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 9 PM CST THIS EVENING

IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES

BIENVILLE NATCHITOCHES RED RIVER

SABINE

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, COUSHATTA, GIBSLAND,

HEMPHILL, MANY, MARTIN, NATCHITOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL,

RINGGOLD, AND ZWOLLE.

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

ANGELINA BOWIE CAMP

CASS CHEROKEE FRANKLIN

GREGG HARRISON MARION

MORRIS NACOGDOCHES PANOLA

RED RIVER RUSK SABINE

SAN AUGUSTINE SHELBY SMITH

TITUS UPSHUR WOOD

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