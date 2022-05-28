TX WFO SAN ANGELO Warnings, Watches, and Advisories

WFO SAN ANGELO Warnings, Watches and Advisories for Saturday, May 28, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 282 NATIONAL WEATHER SERVICE SAN ANGELO TX 403 PM CDT SAT MAY 28 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 282 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN WEST CENTRAL TEXAS HASKELL THROCKMORTON THIS INCLUDES THE CITIES OF HASKELL, IRBY, THROCKMORTON, AND WOODSON. _____ Copyright 2022 AccuWeather