TX WFO NORMAN Warnings, Watches, and Advisories

WFO NORMAN Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, December 13, 2022 _____ TORNADO WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 579\/580 NATIONAL WEATHER SERVICE NORMAN OK 128 AM CST TUE DEC 13 2022 TORNADO WATCH 580 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CST EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA GRADY IN NORTHWEST OKLAHOMA DEWEY IN SOUTHERN OKLAHOMA JEFFERSON STEPHENS IN SOUTHWEST OKLAHOMA CADDO COMANCHE COTTON GREER JACKSON KIOWA TILLMAN IN WESTERN OKLAHOMA CUSTER WASHITA IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER BAYLOR CLAY FOARD HARDEMAN KNOX WICHITA WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, ANADARKO, ARCHER CITY, BURNS FLAT, CHICKASHA, CLINTON, CORDELL, CROWELL, DUNCAN, FREDERICK, GRANITE, HENRIETTA, HINTON, HOBART, HOLLIDAY, KNOX CITY, LAKESIDE CITY, LAWTON, LEEDEY, MANGUM, MUNDAY, QUANAH, RINGLING, RYAN, SCOTLAND, SEILING, SENTINEL, SEYMOUR, SHEPPARD AFB, SNYDER, TALOGA, TEMPLE, TUTTLE, VERNON, VICI, WALTERS, WAURIKA, WEATHERFORD, AND WICHITA FALLS. _____ Copyright 2022 AccuWeather