TX WFO NORMAN Warnings, Watches, and Advisories

WFO NORMAN Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, May 17, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 234...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE NORMAN OK 1247 AM CDT TUE MAY 17 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 234 FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS CANCELS 3 COUNTIES IN SOUTHWEST OKLAHOMA GREER HARMON JACKSON IN TEXAS THIS CANCELS 5 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS BAYLOR FOARD HARDEMAN KNOX WILBARGER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTUS, CROWELL, GRANITE, HOLLIS, KNOX CITY, MANGUM, MUNDAY, QUANAH, SEYMOUR, AND VERNON. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 234 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES COMANCHE COTTON KIOWA TILLMAN IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES ARCHER CLAY WICHITA THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCHER CITY, FREDERICK, HENRIETTA, HOBART, HOLLIDAY, LAKESIDE CITY, LAWTON, SCOTLAND, SHEPPARD AFB, SNYDER, TEMPLE, WALTERS, AND WICHITA FALLS. _____ Copyright 2022 AccuWeather