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TX WFO CORPUS CHRISTI Warnings, Watches, and Advisories

WFO CORPUS CHRISTI Warnings, Watches and Advisories for Thursday, December 1, 2022

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CHILD ABDUCTION EMERGENCY

THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY.

THE WISE COUNTY SHERIFFS OFFICE IS SEARCHING FOR ATHENA STRAND,

WHITE, FEMALE, 7 YEARS OLD, HEIGHT 4 FEET 0 INCHES, WEIGHT 65

POUNDS, BLONDE HAIR, BLUE EYES, LAST SEEN AT 545 PM ON NOVEMBER 30

2022, AT 200 BLOCK COUNTY ROAD 3573, PARADISE, TEXAS, LAST SEEN

WEARING A GRAY LONG SLEEVE SHIRT WITH WHITE FLOWERS, BLUE JEANS WITH

WHITE FLOWERS ON THE POCKETS, AND BROWN BOOTS. HAS PIERCED EARS, BUT

NO EARRINGS AND 2 RED BIRTHMARKS ON LOWER BACK.

LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR

IMMEDIATE DANGER.

IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE WISE

COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 9 4 0 6 2 7 5 9 7 1.

NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS WISE COUNTY SHERIFFS OFFICE AT 9 4

0 6 2 7 5 9 7 1.

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