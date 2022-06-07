WFO AMARILLO Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, June 7, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCHES 317\/318 NATIONAL WEATHER SERVICE AMARILLO TX 140 AM CDT TUE JUN 7 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 318 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS HANSFORD HEMPHILL LIPSCOMB OCHILTREE ROBERTS WHEELER THIS INCLUDES THE CITIES OF BOOKER, BRISCOE, CANADIAN, CODMAN, FARNSWORTH, FOLLETT, GLAZIER, GRUVER, HIGGINS, LAKE MARVIN, LELA, LORA, MIAMI, PERRYTON, SHAMROCK, SPEARMAN, TWITTY, WAKA, WHEELER, AND WOLF CREEK PARK. _____ Copyright 2022 AccuWeather