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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, December 13, 2022

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TORNADO WATCH

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 581

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

1043 AM CST TUE DEC 13 2022

TORNADO WATCH 581 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CST FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

COLLIN DALLAS DENTON

ELLIS FANNIN GRAYSON

HUNT JOHNSON KAUFMAN

ROCKWALL TARRANT

TORNADO WATCH 582 REMAINS VALID UNTIL 5 PM CST THIS AFTERNOON FOR

THE FOLLOWING AREAS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN CENTRAL TEXAS

ANDERSON BOSQUE CORYELL

FALLS FREESTONE HAMILTON

HENDERSON HILL LEON

LIMESTONE MCLENNAN ROBERTSON

IN NORTH CENTRAL TEXAS

DELTA HOPKINS LAMAR

NAVARRO RAINS VAN ZANDT

THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, BUFFALO, CALVERT, CANTON,

CENTERVILLE, CLIFTON, COOPER, COPPERAS COVE, CORSICANA,

EAST TAWAKONI, EDGEWOOD, EMORY, FAIRFIELD, FRANKLIN, GATESVILLE,

GRAND SALINE, GROESBECK, GUN BARREL CITY, HAMILTON, HEARNE, HICO,

HILLSBORO, JEWETT, MARLIN, MERIDIAN, MEXIA, NORMANGEE, OAKWOOD,

PALESTINE, PARIS, POINT, SULPHUR SPRINGS, TEAGUE, VALLEY MILLS,

VAN, WACO, WILLS POINT, AND WORTHAM.

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