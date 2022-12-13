Skip to main content
weather

TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, December 13, 2022

_____

TORNADO WATCH

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 581

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

703 AM CST TUE DEC 13 2022

TORNADO WATCH 581 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 AM CST FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

BROWN COLLIN COMANCHE

COOKE DALLAS DENTON

EASTLAND ELLIS ERATH

FANNIN GRAYSON HOOD

HUNT JACK JOHNSON

KAUFMAN MONTAGUE PALO PINTO

PARKER ROCKWALL SOMERVELL

STEPHENS TARRANT WISE

YOUNG

_____

Copyright 2022 AccuWeather

Written By