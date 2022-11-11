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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Friday, November 11, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 570

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

343 PM CST FRI NOV 11 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 570 REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CST

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

ATASCOSA BASTROP BEXAR

CALDWELL DEWITT DIMMIT

FAYETTE FRIO GONZALES

GUADALUPE KARNES LAVACA

MEDINA UVALDE WILSON

ZAVALA

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