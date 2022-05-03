TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, May 3, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 173 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 1211 AM CDT TUE MAY 03 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 173 REMAINS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE COLLIN COOKE DELTA DENTON FANNIN GRAYSON HOPKINS HUNT JACK LAMAR MONTAGUE PALO PINTO PARKER RED RIVER TARRANT WISE _____ Copyright 2022 AccuWeather