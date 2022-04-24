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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, April 24, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 152

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

1213 PM CDT SUN APR 24 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 152 REMAINS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

CLAY COLLIN COOKE

DELTA DENTON FANNIN

GRAYSON HUNT JACK

LAMAR MONTAGUE PALO PINTO

STEPHENS WISE YOUNG

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