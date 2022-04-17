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TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, April 17, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 135

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

433 PM CDT SUN APR 17 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 135 REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

PANOLA SHELBY

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 135 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS

EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 14 PARISHES

IN NORTH CENTRAL LOUISIANA

CALDWELL GRANT JACKSON

LA SALLE LINCOLN OUACHITA

UNION WINN

IN NORTHWEST LOUISIANA

BIENVILLE CLAIBORNE DE SOTO

NATCHITOCHES RED RIVER SABINE

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST TEXAS

PANOLA SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CARTHAGE, CENTER,

CLARKS, COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG, FARMERVILLE,

GIBSLAND, GRAYSON, HAYNESVILLE, HOMER, JENA, JONESBORO,

LOGANSPORT, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MIDWAY, MONROE, MONTGOMERY,

NATCHITOCHES, OLLA, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON, STONEWALL,

WINNFIELD, AND ZWOLLE.

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