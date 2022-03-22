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TX Marine Warning and Forecast

TX Marine Warnings and Forecast for Tuesday, March 22, 2022

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TORNADO WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 60

NATIONAL WEATHER SERVICE LAKE CHARLES LA

708 AM CDT TUE MAR 22 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 60 IN

EFFECT UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS

THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS

SABINE LAKE CALCASIEU LAKE

COASTAL WATERS FROM CAMERON LA TO HIGH ISLAND TX OUT 20 NM

COASTAL WATERS FROM INTRACOASTAL CITY TO CAMERON LA OUT 20 NM

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