TX Marine Warnings and Forecast for Wednesday, August 28, 2019

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SPECIAL MARINE WARNING

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...

GALVESTON BAY...

* UNTIL 500 PM CDT.

* AT 401 PM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WEST BAY.

THE STRONG THUNDERSTORM WAS MOVING EAST SOUTHEAST AT 5 TO 10 MPH.

HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.

SOURCE...RADAR.

IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND

SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

WEST BAY...THE TEXAS CITY DIKE...OFFATTS BAYOU...GALVESTON CAUSEWAY

AND SOUTHERN GALVESTON BAY.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...

GALVESTON BAY...

* UNTIL 500 PM CDT.

* AT 401 PM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR WEST BAY.

THE STRONG THUNDERSTORM WAS MOVING EAST SOUTHEAST AT 5 TO 10 MPH.

HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.

SOURCE...RADAR.

IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND

SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

WEST BAY...THE TEXAS CITY DIKE...OFFATTS BAYOU...GALVESTON CAUSEWAY

AND SOUTHERN GALVESTON BAY.

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