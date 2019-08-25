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TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Sunday, August 25, 2019
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SPECIAL MARINE WARNING
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
GALVESTON BAY...
* UNTIL 130 PM CDT.
* AT 1252 PM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER
SOUTHEASTERN GALVESTON BAY...MOVING EAST AT 10 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
SMITH POINT...EAST GALVESTON BAY...GALVESTON BAY...THE TEXAS CITY
DIKE...EAGLE POINT...TRINITY BAY AND TABBS BAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR IMMEDIATELY AS GUSTY WINDS AND HIGH WAVES ARE
EXPECTED.
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Copyright 2019 AccuWeather
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