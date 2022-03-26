TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Saturday, March 26, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;62;SSE;10;20% Abilene Dyess;Clear;49;SSE;10;31% Alice;Clear;55;SSE;6;89% Alpine;Clear;50;SW;6;11% Amarillo;Clear;45;SE;6;69% Angleton;Clear;53;Calm;0;85% Arlington;Mostly clear;60;Calm;0;31% Austin;Clear;63;Calm;0;33% Austin Bergstrom;Clear;53;Calm;0;61% Bay;Clear;56;SSE;7;100% Beaumont;Fog;53;NNE;2;82% Beeville;Clear;52;Calm;0;86% Borger;Clear;49;E;9;58% Bowie;Clear;53;ENE;6;54% Breckenridge;Clear;63;S;5;28% Brenham;Clear;57;ESE;3;54% Bridgeport;Clear;46;ENE;3;59% Brownsville;Clear;59;SSE;7;93% Brownwood;Clear;56;SSW;3;31% Burnet;Clear;63;S;5;28% Canadian;Clear;38;Calm;0;83% Castroville;Clear;61;E;3;29% Childress;Clear;50;ENE;6;56% Cleburne;Clear;57;Calm;0;35% College Station;Clear;64;SE;6;35% Comanche;Clear;60;S;10;34% Conroe;Clear;45;Calm;0;89% Corpus Christi;Clear;57;SSE;7;83% Corsicana;Clear;59;SSE;3;41% Cotulla;Clear;67;SE;8;25% Dalhart;Partly cloudy;38;NW;3;69% Dallas Love;Clear;65;ESE;5;26% Dallas Redbird;Mostly clear;59;S;7;29% Dallas\/Ft Worth;Clear;61;Calm;0;30% Decatur;Clear;54;ENE;9;51% Del Rio;Clear;69;ESE;9;14% Del Rio Laughlin AFB;Mostly clear;66;SE;10;16% Denton;Clear;53;N;12;58% Dryden;Mostly cloudy;59;NNE;3;12% Dumas;Partly cloudy;40;NE;3;71% Edinburg;Clear;63;SSE;4;65% El Paso;Partly cloudy;55;NW;2;17% Ellington;Clear;54;SSW;3;87% Falfurrias;Clear;54;ESE;4;85% Fort Hood;Clear;59;S;3;36% Fort Worth;Clear;62;ESE;5;28% Fort Worth Alliance;Clear;58;N;6;35% Fort Worth Nas;Clear;58;E;2;38% Fort Worth Spinks;Clear;57;Calm;0;32% Fredericksburg;Clear;58;Calm;0;32% Gainesville;Clear;51;NE;8;56% Galveston;Clear;64;S;3;83% Gatesville;Clear;59;N;4;35% Georgetown;Clear;56;Calm;0;46% Giddings;Clear;55;SSW;5;58% Gilmer;Clear;56;S;3;42% Graham;Clear;55;NNE;5;35% Granbury;Clear;58;Calm;0;36% Grand Prairie;Mostly clear;60;Calm;0;31% Greenville;Clear;51;N;7;56% Guadalupe Pass;Clear;66;WNW;12;10% Hamilton;Clear;56;S;10;37% Harlingen;Mostly clear;54;SE;7;86% Hearne;Clear;52;Calm;0;71% Hebbronville;Clear;57;S;5;73% Henderson;Clear;49;Calm;0;63% Hereford;Mostly clear;43;ESE;7;68% Hillsboro;Clear;59;SE;7;36% Hondo;Clear;64;ESE;6;22% Houston;Clear;66;SSW;9;48% Houston (Hobby Airport);Clear;59;SSW;6;89% Houston \/ Dunn Helistop;Clear;66;SSW;9;48% Houston \/ Southwest Airport;Clear;51;Calm;0;61% Houston Clover;Clear;54;Calm;0;86% Houston Hooks;Clear;54;ENE;1;66% Houston Hull;Clear;60;SSE;3;69% Houston Intercontinental;Clear;55;Calm;0;63% Huntsville;Clear;61;SSE;5;37% Ingleside;Clear;62;S;6;93% Jacksonville;Clear;50;ESE;3;72% Jasper;Clear;45;Calm;0;100% Junction;Clear;61;Calm;0;17% Kellyusa Airport;Clear;58;Calm;0;30% Kerrville;Clear;61;SE;3;33% Killeen;Clear;59;S;3;36% Killeen\/Ft Hood;Clear;59;S;3;36% Kingsville Nas;Clear;58;SE;3;91% La Grange;Clear;58;E;3;52% Lago Vista;Clear;61;S;5;34% Lancaster;Clear;56;Calm;0;41% Laredo;Clear;70;SSE;14;32% Llano;Mostly cloudy;57;Calm;0;30% Longview;Clear;51;ENE;2;56% Lubbock;Clear;49;E;6;54% Lufkin;Clear;52;SSE;3;63% Mcallen;Clear;60;SE;8;59% Mcgregor;Clear;56;S;7;41% Mckinney;Clear;53;NNE;9;54% Mesquite;Clear;55;N;3;40% Midland;Mostly clear;61;SSW;5;12% Midland Airpark;Mostly clear;61;SSW;5;12% Midlothian;Clear;57;Calm;0;38% Mineola;Clear;54;ESE;4;58% Mineral Wells;Clear;57;ESE;6;34% Mount Pleasant;Clear;47;N;7;72% Nacogdoches;Clear;47;Calm;0;76% New Braunfels;Clear;56;E;2;41% Odessa;Mostly clear;59;SSW;4;14% Orange;Fog;53;Calm;0;94% Palacios;Clear;62;SE;8;89% Palestine;Mostly cloudy;61;Calm;0;31% Pampa;Mostly clear;42;ESE;5;81% Pampa \/ Mesa Vista;Partly cloudy;39;Calm;0;75% Paris;Clear;52;NNE;5;55% Pecos;Partly cloudy;52;Calm;0;14% Perryton;Partly cloudy;36;E;8;77% Plainview;Clear;44;E;7;61% Pleasanton;Clear;60;ESE;5;36% Port Aransas;Clear;66;SSE;7;72% Port Isabel;Clear;64;SSE;6;82% Port Lavaca;Clear;57;ESE;3;93% Randolph AFB;Clear;55;Calm;0;49% Robstown;Clear;63;SSE;6;82% Rockport;Clear;66;SSE;8;86% Rocksprings;Partly cloudy;64;SSE;8;21% San Angelo;Partly cloudy;56;SSW;7;18% San Antonio;Clear;58;ENE;2;38% San Antonio Stinson;Clear;60;Calm;0;38% San Marcos;Clear;53;Calm;0;46% Seminole;Mostly clear;51;NE;3;24% Sherman-Denison;Clear;51;NE;6;58% Snyder;Clear;54;N;9;40% Sonora;Mostly clear;43;Calm;0;24% Stephenville;Clear;55;S;5;39% Sulphur Springs;Clear;53;NNE;6;56% Sweetwater;Clear;59;ESE;7;18% Temple;Clear;59;S;9;40% Terrell;Clear;54;Calm;0;52% Tyler;Clear;56;SE;4;54% Uvalde;Clear;64;Calm;0;23% Vernon;Clear;50;NE;9;63% Victoria;Clear;54;SSE;3;87% Waco;Clear;61;S;8;37% Weslaco;Clear;61;SSE;7;67% Wharton;Clear;56;ESE;5;96% Wichita Falls;Clear;54;ENE;10;50% Wink;Partly cloudy;58;ESE;7;11% Zapata;Mostly cloudy;68;SE;5;26% _____ Copyright 2022 AccuWeather