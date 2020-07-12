TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Sunday, July 12, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Mostly cloudy;83;S;7;50%
Abilene Dyess;Mostly cloudy;78;SSE;7;63%
Alice;Clear;80;SSE;8;87%
Alpine;Clear;82;S;9;26%
Amarillo;Cloudy;72;E;8;71%
Angleton;Clear;79;SSW;5;90%
Arlington;Cloudy;85;SSE;7;57%
Austin;Mostly clear;87;S;5;60%
Austin Bergstrom;Clear;85;S;14;71%
Bay;Clear;79;Calm;0;95%
Beaumont;Clear;81;SW;3;87%
Beeville;Clear;80;S;9;98%
Borger;Cloudy;90;WSW;7;32%
Bowie;Cloudy;82;Calm;0;84%
Breckenridge;Cloudy;85;SE;6;54%
Brenham;Clear;83;S;7;84%
Bridgeport;Cloudy;82;SSE;7;63%
Brownsville;Clear;82;SSE;9;84%
Brownwood;Clear;82;SE;5;44%
Burnet;Clear;86;S;5;45%
Canadian;Cloudy;81;ENE;3;53%
Castroville;Clear;86;SSE;10;68%
Childress;Cloudy;93;E;5;34%
Cleburne;Mostly cloudy;81;SSE;6;73%
College Station;Clear;85;S;9;69%
Comanche;Clear;79;SSE;6;57%
Conroe;Mostly clear;83;S;6;85%
Corpus Christi;Mostly clear;80;S;10;93%
Corsicana;Mostly clear;83;SSE;7;76%
Cotulla;Clear;88;SSE;14;69%
Dalhart;Cloudy;84;SW;13;28%
Dallas Love;Cloudy;88;SE;9;56%
Dallas Redbird;Cloudy;85;SE;3;64%
Dallas/Ft Worth;Cloudy;84;SSE;6;69%
Decatur;Cloudy;84;SE;9;60%
Del Rio;Clear;91;ESE;7;28%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;85;ESE;6;30%
Denton;Cloudy;85;SE;6;62%
Dryden;Partly cloudy;82;E;3;26%
Dumas;Cloudy;92;NNW;7;18%
Edinburg;Partly cloudy;82;SSE;7;81%
El Paso;Mostly cloudy;92;ESE;3;20%
Ellington;Mostly clear;81;S;9;88%
Falfurrias;Clear;79;SSE;7;89%
Fort Hood;Clear;88;S;9;45%
Fort Worth;Cloudy;85;SE;10;60%
Fort Worth Alliance;Cloudy;85;S;8;60%
Fort Worth Nas;Cloudy;86;SE;6;57%
Fort Worth Spinks;Cloudy;81;Calm;0;71%
Fredericksburg;Clear;80;Calm;0;51%
Gainesville;Cloudy;82;ESE;6;73%
Galveston;Clear;84;SSW;9;84%
Gatesville;Clear;84;Calm;0;54%
Georgetown;Clear;88;S;12;60%
Giddings;Clear;85;S;7;73%
Gilmer;Cloudy;81;Calm;0;85%
Graham;Cloudy;84;SE;6;59%
Granbury;Partly cloudy;86;SE;7;57%
Grand Prairie;Cloudy;85;SSE;7;57%
Greenville;Cloudy;79;Calm;0;100%
Guadalupe Pass;Partly cloudy;86;S;9;17%
Hamilton;Clear;82;S;8;59%
Harlingen;Mostly clear;81;SSE;9;87%
Hearne;Clear;82;SE;6;72%
Hebbronville;Clear;79;S;9;80%
Henderson;Cloudy;78;Calm;0;92%
Hereford;Cloudy;79;Calm;10;56%
Hillsboro;Clear;83;SE;8;69%
Hondo;Clear;86;SSE;13;66%
Houston;Partly cloudy;81;SSW;9;88%
Houston (Hobby Airport);Mostly clear;82;SSW;8;81%
Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;81;SSW;9;88%
Houston / Southwest Airport;Clear;77;SSW;3;98%
Houston Clover;Clear;82;SSW;5;79%
Houston Hooks;Partly cloudy;84;S;9;74%
Houston Hull;Clear;81;S;8;87%
Houston Intercontinental;Mostly cloudy;85;S;7;74%
Huntsville;Clear;85;S;7;74%
Ingleside;Partly cloudy;83;S;14;90%
Jacksonville;Mostly clear;78;SSW;2;88%
Jasper;Clear;81;Calm;0;94%
Junction;Clear;88;S;5;35%
Kellyusa Airport;Clear;85;SSE;14;72%
Kerrville;Clear;82;SSE;6;67%
Killeen;Clear;88;S;9;45%
Killeen/Ft Hood;Clear;88;S;9;45%
Kingsville Nas;Mostly clear;81;SSE;9;87%
La Grange;Clear;82;S;10;84%
Lago Vista;Clear;83;S;6;60%
Lancaster;Cloudy;76;Calm;0;90%
Laredo;Clear;89;SE;11;54%
Llano;Clear;81;Calm;0;53%
Longview;Cloudy;80;WSW;2;86%
Lubbock;Cloudy;90;SSW;11;27%
Lufkin;Clear;80;SE;3;84%
Mcallen;Mostly clear;83;SSE;13;76%
Mcgregor;Clear;83;SSE;3;59%
Mckinney;Cloudy;81;SE;5;81%
Mesquite;Cloudy;79;Calm;0;90%
Midland;Clear;90;SSW;14;28%
Midland Airpark;Clear;90;SSW;14;28%
Midlothian;Cloudy;81;SSE;5;76%
Mineola;Cloudy;79;SE;3;86%
Mineral Wells;Mostly cloudy;82;SE;8;66%
Mount Pleasant;Cloudy;82;Calm;0;88%
Nacogdoches;Clear;78;Calm;0;90%
New Braunfels;Clear;87;SSW;10;64%
Odessa;Mostly clear;91;SSW;16;24%
Orange;Clear;82;WSW;3;87%
Palacios;Mostly cloudy;84;S;12;82%
Palestine;Clear;81;Calm;0;83%
Pampa;Cloudy;78;NNE;7;62%
Pampa / Mesa Vista;Cloudy;82;SW;6;50%
Paris;Cloudy;82;Calm;0;79%
Pecos;Clear;87;ESE;8;24%
Perryton;Cloudy;79;ENE;16;69%
Plainview;Cloudy;88;W;6;24%
Pleasanton;Clear;82;SSE;9;78%
Port Aransas;Mostly clear;82;S;10;88%
Port Isabel;Clear;82;SSE;8;82%
Port Lavaca;Clear;81;S;8;94%
Randolph AFB;Clear;85;S;13;72%
Robstown;Clear;80;S;12;87%
Rockport;Mostly cloudy;83;S;9;82%
Rocksprings;Clear;80;SSE;5;42%
San Angelo;Mostly clear;84;SSW;7;45%
San Antonio;Mostly clear;83;S;4;79%
San Antonio Stinson;Clear;83;SSE;7;79%
San Marcos;Clear;85;S;12;71%
Seminole;Partly cloudy;88;S;10;24%
Sherman-Denison;Cloudy;85;ESE;7;68%
Snyder;Cloudy;86;S;8;36%
Sonora;Clear;84;S;6;36%
Stephenville;Clear;82;SSE;5;59%
Sulphur Springs;Cloudy;83;Calm;0;76%
Sweetwater;Cloudy;87;S;10;28%
Temple;Clear;84;S;8;50%
Terrell;Cloudy;82;Calm;0;76%
Tyler;Cloudy;81;SSE;2;80%
Uvalde;Clear;86;SE;7;58%
Vernon;Cloudy;90;SSE;9;46%
Victoria;Clear;79;S;5;83%
Waco;Clear;83;SE;7;60%
Weslaco;Mostly cloudy;81;SSE;8;82%
Wharton;Clear;78;S;6;85%
Wichita Falls;Cloudy;84;S;7;65%
Wink;Clear;89;SSE;10;24%
Zapata;Clear;82;SSE;12;70%
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