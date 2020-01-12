TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Sunday, January 12, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;41;ESE;9;62%

Abilene Dyess;Clear;40;SE;16;56%

Alice;Clear;48;ESE;3;76%

Alpine;Clear;46;S;8;24%

Amarillo;Clear;35;SSW;14;67%

Angleton;Clear;41;Calm;0;88%

Arlington;Clear;35;ESE;5;84%

Austin;Clear;43;Calm;0;73%

Austin Bergstrom;Clear;35;Calm;0;88%

Bay;Clear;42;Calm;0;90%

Beaumont;Mostly clear;41;N;4;85%

Beeville;Clear;46;ESE;7;83%

Borger;Clear;35;S;17;56%

Bowie;Clear;32;SE;7;92%

Breckenridge;Clear;40;SE;8;74%

Brenham;Clear;37;Calm;0;95%

Bridgeport;Clear;32;Calm;0;99%

Brownsville;Clear;51;E;3;82%

Brownwood;Clear;36;SSE;8;86%

Burnet;Clear;39;ESE;3;79%

Canadian;Clear;33;SSW;9;74%

Castroville;Clear;46;E;5;74%

Childress;Clear;34;SSE;14;75%

Cleburne;Clear;34;SE;9;93%

College Station;Clear;39;E;3;79%

Comanche;Clear;34;SSE;7;93%

Conroe;Clear;36;Calm;0;92%

Corpus Christi;Clear;52;ESE;10;80%

Corsicana;Clear;33;ESE;3;91%

Cotulla;Clear;50;SE;9;58%

Dalhart;Clear;28;SW;12;65%

Dallas Love;Clear;37;ESE;8;75%

Dallas Redbird;Clear;35;SSE;8;78%

Dallas/Ft Worth;Clear;32;SE;7;88%

Decatur;Clear;33;E;9;85%

Del Rio;Clear;45;ESE;6;45%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;41;SE;5;50%

Denton;Clear;34;SE;7;81%

Dryden;Clear;41;SSE;7;42%

Dumas;Clear;36;SSW;15;45%

Edinburg;Clear;54;SE;3;87%

El Paso;Clear;41;NNW;2;41%

Ellington;Clear;43;Calm;0;75%

Falfurrias;Clear;47;NE;3;75%

Fort Hood;Clear;36;SE;6;89%

Fort Worth;Clear;35;ESE;10;84%

Fort Worth Alliance;Clear;35;SE;8;78%

Fort Worth Nas;Clear;36;ESE;7;83%

Fort Worth Spinks;Clear;34;SSE;5;90%

Fredericksburg;Clear;34;Calm;0;89%

Gainesville;Clear;31;SE;6;92%

Galveston;Clear;50;N;10;76%

Gatesville;Clear;34;ESE;3;93%

Georgetown;Clear;39;Calm;0;82%

Giddings;Clear;40;Calm;0;90%

Gilmer;Clear;29;Calm;2;97%

Graham;Clear;34;SE;9;93%

Granbury;Clear;37;SE;8;83%

Grand Prairie;Clear;35;ESE;5;84%

Greenville;Clear;32;ESE;3;100%

Guadalupe Pass;Clear;41;WSW;31;29%

Hamilton;Clear;36;SSE;10;99%

Harlingen;Clear;48;E;3;89%

Hearne;Clear;36;Calm;0;87%

Hebbronville;Clear;46;SSE;5;81%

Henderson;Clear;29;Calm;0;97%

Hereford;Clear;32;WSW;6;71%

Hillsboro;Clear;36;ESE;12;91%

Hondo;Clear;45;E;6;73%

Houston;Clear;43;NNE;5;70%

Houston (Hobby Airport);Clear;43;NNE;5;73%

Houston / Dunn Helistop;Clear;43;NNE;5;70%

Houston / Southwest Airport;Clear;37;Calm;0;98%

Houston Clover;Clear;43;NNW;5;76%

Houston Hooks;Clear;39;NE;5;79%

Houston Hull;Clear;40;Calm;0;89%

Houston Intercontinental;Clear;39;Calm;0;85%

Huntsville;Clear;33;Calm;0;88%

Ingleside;Clear;51;SE;5;82%

Jacksonville;Clear;30;Calm;1;91%

Jasper;Partly cloudy;39;N;5;89%

Junction;Clear;33;Calm;0;71%

Kellyusa Airport;Clear;46;E;6;72%

Kerrville;Clear;33;Calm;0;89%

Killeen;Clear;36;SE;6;89%

Killeen/Ft Hood;Clear;36;SE;6;89%

Kingsville Nas;Clear;48;E;6;82%

La Grange;Clear;40;Calm;0;91%

Lago Vista;Clear;37;ESE;5;90%

Lancaster;Clear;32;SE;5;92%

Laredo;Clear;51;SE;5;59%

Llano;Clear;39;E;3;86%

Longview;Clear;30;Calm;1;92%

Lubbock;Clear;40;S;11;58%

Lufkin;Clear;32;Calm;0;95%

Mcallen;Clear;52;SE;3;76%

Mcgregor;Clear;35;SSE;6;88%

Mckinney;Clear;30;ESE;3;88%

Mesquite;Clear;32;ESE;3;93%

Midland;Clear;44;SSW;12;36%

Midland Airpark;Clear;44;SSW;12;36%

Midlothian;Clear;32;ESE;3;100%

Mineola;Clear;29;Calm;1;97%

Mineral Wells;Clear;32;SE;13;88%

Mount Pleasant;Clear;30;Calm;0;94%

Nacogdoches;Mostly cloudy;34;Calm;0;100%

New Braunfels;Clear;39;ENE;3;85%

Odessa;Clear;45;SSW;15;31%

Orange;Partly cloudy;39;Calm;0;93%

Palacios;Clear;42;NE;7;78%

Palestine;Clear;31;Calm;0;98%

Pampa;Clear;29;SSE;14;78%

Pampa / Mesa Vista;Clear;30;S;5;74%

Paris;Clear;27;SE;3;92%

Pecos;Clear;31;WSW;3;42%

Perryton;Clear;28;SSE;16;74%

Plainview;Clear;30;SW;7;76%

Pleasanton;Clear;41;E;3;78%

Port Aransas;Clear;57;E;8;68%

Port Isabel;Clear;60;ENE;6;71%

Port Lavaca;Clear;47;E;8;84%

Randolph AFB;Clear;42;ENE;3;79%

Robstown;Clear;48;E;6;80%

Rockport;Clear;58;ESE;10;61%

Rocksprings;Clear;40;SSE;6;61%

San Angelo;Clear;41;S;8;57%

San Antonio;Clear;43;E;5;80%

San Antonio Stinson;Clear;42;E;3;82%

San Marcos;Clear;40;Calm;0;85%

Seminole;Clear;41;SSW;12;41%

Sherman-Denison;Clear;33;SE;8;84%

Snyder;Clear;38;S;8;57%

Sonora;Clear;45;S;8;45%

Stephenville;Clear;35;S;7;87%

Sulphur Springs;Clear;31;SE;5;92%

Sweetwater;Clear;41;SSE;20;58%

Temple;Clear;35;SSE;7;92%

Terrell;Clear;32;ESE;6;85%

Tyler;Clear;31;N;3;87%

Uvalde;Clear;38;ENE;8;80%

Vernon;Clear;34;SSE;8;81%

Victoria;Clear;44;ESE;6;82%

Waco;Clear;32;SSE;3;88%

Weslaco;Mostly clear;50;Calm;0;81%

Wharton;Clear;38;Calm;0;90%

Wichita Falls;Clear;32;SE;8;89%

Wink;Clear;39;SE;5;44%

Zapata;Clear;46;ENE;3;68%

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