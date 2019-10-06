TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Sunday, October 6, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Partly cloudy;80;SSE;13;43%
Abilene Dyess;Clear;78;SSE;10;42%
Alice;Clear;74;S;5;93%
Alpine;Clear;64;SW;5;86%
Amarillo;Clear;56;ESE;12;72%
Angleton;Clear;74;Calm;0;93%
Arlington;Clear;81;SSE;6;57%
Austin;Clear;80;Calm;0;51%
Austin Bergstrom;Clear;73;Calm;0;70%
Bay;Clear;76;Calm;0;96%
Beaumont;Clear;77;SSE;1;85%
Beeville;Clear;74;Calm;5;90%
Borger;Clear;60;E;8;49%
Bowie;Clear;73;SE;3;68%
Breckenridge;Clear;82;SE;7;40%
Brenham;Clear;77;Calm;0;84%
Bridgeport;Clear;75;SSE;6;58%
Brownsville;Clear;78;Calm;0;81%
Brownwood;Clear;77;SE;8;50%
Burnet;Clear;78;Calm;0;53%
Canadian;Clear;56;Calm;0;68%
Castroville;Clear;78;SSE;3;60%
Childress;Clear;66;NE;6;46%
Cleburne;Clear;77;SE;7;60%
College Station;Clear;80;SSE;7;71%
Comanche;Clear;77;S;9;54%
Conroe;Clear;72;Calm;0;93%
Corpus Christi;Mostly clear;76;SE;5;90%
Corsicana;Clear;79;SE;7;68%
Cotulla;Clear;82;SSE;9;66%
Dalhart;Clear;53;E;6;63%
Dallas Love;Clear;83;SE;9;56%
Dallas Redbird;Clear;80;SSE;9;59%
Dallas/Ft Worth;Clear;81;SE;8;56%
Decatur;Clear;79;SE;12;54%
Del Rio;Clear;82;ESE;7;48%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;79;SE;6;54%
Denton;Clear;80;SE;8;57%
Dryden;Clear;78;SSE;7;56%
Dumas;Clear;54;E;9;57%
Edinburg;Clear;77;SE;2;84%
El Paso;Clear;73;N;4;43%
Ellington;Clear;81;Calm;0;73%
Falfurrias;Clear;76;Calm;0;87%
Fort Hood;Clear;77;Calm;0;53%
Fort Worth;Clear;80;SE;10;55%
Fort Worth Alliance;Clear;83;SSE;10;52%
Fort Worth Nas;Clear;82;SE;6;48%
Fort Worth Spinks;Clear;76;SE;6;63%
Fredericksburg;Clear;76;Calm;0;56%
Gainesville;Clear;74;Calm;0;70%
Galveston;Clear;81;SE;5;78%
Gatesville;Clear;75;Calm;0;56%
Georgetown;Clear;75;Calm;0;61%
Giddings;Clear;79;Calm;0;73%
Gilmer;Clear;71;Calm;0;88%
Graham;Clear;76;SE;3;58%
Granbury;Clear;79;ESE;6;53%
Grand Prairie;Clear;81;SSE;6;57%
Greenville;Clear;77;SE;6;73%
Guadalupe Pass;Clear;68;W;12;45%
Hamilton;Clear;73;S;8;61%
Harlingen;Clear;75;SSE;3;90%
Hearne;Clear;78;Calm;0;70%
Hebbronville;Clear;73;Calm;0;89%
Henderson;Clear;70;Calm;0;93%
Hereford;Clear;59;SSE;7;80%
Hillsboro;Clear;81;ESE;10;54%
Hondo;Clear;80;SSE;10;57%
Houston;Clear;81;Calm;0;78%
Houston (Hobby Airport);Clear;79;Calm;0;78%
Houston / Dunn Helistop;Clear;81;Calm;0;78%
Houston / Southwest Airport;Clear;73;Calm;0;100%
Houston Clover;Clear;78;Calm;0;81%
Houston Hooks;Clear;74;Calm;0;87%
Houston Hull;Clear;78;SSE;6;86%
Houston Intercontinental;Clear;80;S;5;78%
Huntsville;Clear;75;Calm;0;81%
Ingleside;Clear;78;SSE;6;89%
Jacksonville;Clear;73;SSE;2;90%
Jasper;Clear;73;Calm;0;99%
Junction;Clear;78;SW;5;57%
Kellyusa Airport;Clear;78;SSE;5;63%
Kerrville;Clear;76;Calm;0;64%
Killeen;Clear;77;Calm;0;53%
Killeen/Ft Hood;Clear;77;Calm;0;53%
Kingsville Nas;Clear;76;SE;3;90%
La Grange;Clear;78;S;3;81%
Lago Vista;Clear;78;S;3;55%
Lancaster;Clear;78;S;5;67%
Laredo;Clear;82;ESE;7;68%
Llano;Clear;75;Calm;0;60%
Longview;Clear;74;N;1;86%
Lubbock;Clear;69;ENE;8;75%
Lufkin;Clear;74;Calm;0;87%
Mcallen;Clear;79;SE;3;78%
Mcgregor;Clear;78;WSW;4;55%
Mckinney;Clear;75;SSE;6;70%
Mesquite;Clear;74;Calm;0;77%
Midland;Mostly cloudy;73;Calm;0;46%
Midland Airpark;Mostly cloudy;73;Calm;0;46%
Midlothian;Clear;78;SSE;6;67%
Mineola;Clear;75;ESE;3;80%
Mineral Wells;Clear;74;SSE;7;68%
Mount Pleasant;Clear;71;Calm;0;87%
Nacogdoches;Clear;72;Calm;0;100%
New Braunfels;Clear;76;S;6;66%
Odessa;Clear;73;NE;8;43%
Orange;Clear;75;Calm;0;100%
Palacios;Clear;81;SE;5;76%
Palestine;Clear;77;Calm;0;79%
Pampa;Clear;52;E;8;75%
Pampa / Mesa Vista;Clear;52;ENE;6;71%
Paris;Clear;72;ESE;8;87%
Pecos;Mostly clear;74;WSW;6;49%
Perryton;Clear;52;E;8;71%
Plainview;Clear;58;E;7;83%
Pleasanton;Clear;76;Calm;0;75%
Port Aransas;Clear;82;ESE;7;74%
Port Isabel;Clear;81;ESE;5;80%
Port Lavaca;Clear;79;SSE;3;87%
Randolph AFB;Clear;78;S;6;64%
Robstown;Clear;75;Calm;0;90%
Rockport;Mostly clear;83;SE;8;71%
Rocksprings;Clear;75;SSE;7;57%
San Angelo;Mostly clear;78;S;3;46%
San Antonio;Clear;78;SE;5;66%
San Antonio Stinson;Clear;79;SE;3;61%
San Marcos;Clear;74;Calm;0;66%
Seminole;Clear;64;Calm;0;73%
Sherman-Denison;Clear;80;SE;9;65%
Snyder;Mostly cloudy;78;N;8;44%
Sonora;Clear;79;Calm;0;50%
Stephenville;Clear;73;S;3;59%
Sulphur Springs;Clear;75;ESE;6;75%
Sweetwater;Clear;78;Calm;0;45%
Temple;Clear;77;SE;7;57%
Terrell;Clear;77;SE;3;68%
Tyler;Clear;76;SSE;5;76%
Uvalde;Clear;76;E;3;63%
Vernon;Partly cloudy;70;NE;3;50%
Victoria;Clear;77;S;4;86%
Waco;Clear;82;SE;10;52%
Weslaco;Mostly clear;76;Calm;0;84%
Wharton;Clear;73;Calm;0;90%
Wichita Falls;Mostly cloudy;79;NNW;5;53%
Wink;Clear;73;N;9;50%
Zapata;Clear;80;SSE;6;73%
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