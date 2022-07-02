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NY WFO BINGHAMTON Warnings, Watches, and Advisories

WFO BINGHAMTON Warnings, Watches and Advisories for Saturday, July 2, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 419

NATIONAL WEATHER SERVICE BINGHAMTON NY

250 PM EDT SAT JUL 2 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

419 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN CENTRAL NEW YORK

SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

PIKE WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF HAWLEY, HONESDALE, MILFORD,

AND MONTICELLO.

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Copyright 2022 AccuWeather

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