WFO BINGHAMTON Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 1, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 301 NATIONAL WEATHER SERVICE BINGHAMTON NY 221 PM EDT WED JUN 1 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 301 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES IN CENTRAL NEW YORK BROOME CHEMUNG CHENANGO CORTLAND DELAWARE MADISON ONONDAGA OTSEGO SCHUYLER SENECA STEUBEN SULLIVAN TIOGA TOMPKINS YATES IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN NORTHEAST PENNSYLVANIA BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE PIKE SUSQUEHANNA WAYNE WYOMING THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI, ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, HORNELL, ITHACA, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, OWEGO, PENN YAN, SAYRE, SCRANTON, SENECA FALLS, SYRACUSE, TOWANDA, TUNKHANNOCK, WALTON, WATKINS GLEN, WAVERLY, AND WILKES-BARRE. IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES CAYUGA IN WESTERN NEW YORK ALLEGANY CATTARAUGUS CHAUTAUQUA ERIE GENESEE LIVINGSTON MONROE NIAGARA ONTARIO ORLEANS WAYNE WYOMING THIS INCLUDES THE CITIES OF AUBURN, BATAVIA, BUFFALO, CANANDAIGUA, FAIR HAVEN, GENESEO, JAMESTOWN, MEDINA, NEWARK, NIAGARA FALLS, OLEAN, ROCHESTER, WARSAW, AND WELLSVILLE. _____ Copyright 2022 AccuWeather