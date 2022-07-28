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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Thursday, July 28, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 505

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

253 PM EDT THU JUL 28 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 505 REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

ALBANY BROOME CHENANGO

CLINTON COLUMBIA CORTLAND

DELAWARE DUTCHESS ESSEX

FRANKLIN FULTON GREENE

HAMILTON HERKIMER MADISON

MONTGOMERY ONEIDA OTSEGO

RENSSELAER ST. LAWRENCE SARATOGA

SCHENECTADY SCHOHARIE SULLIVAN

TIOGA ULSTER WARREN

WASHINGTON

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