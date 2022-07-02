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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Saturday, July 2, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 419

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

633 PM EDT SAT JUL 02 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 419 REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

DUTCHESS ORANGE PUTNAM

ROCKLAND SULLIVAN WESTCHESTER

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 419 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS CANCELS 1 COUNTY

IN CENTRAL NEW YORK

SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS CANCELS 2 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

PIKE WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF HAWLEY, HONESDALE, MILFORD,

AND MONTICELLO.

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