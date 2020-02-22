NY Current Conditions as of 03:00 AM EST Saturday, February 22, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Clear;21;S;6;61%

Binghamton;Clear;23;WSW;9;50%

Buffalo;Clear;30;WSW;19;57%

Central Park;Clear;32;WSW;8;33%

Dansville;Clear;24;SSE;6;54%

Dunkirk;Clear;27;SW;16;49%

East Hampton;Clear;23;WSW;3;54%

Elmira;Clear;18;Calm;0;67%

Farmingdale;Clear;30;WSW;8;41%

Fort Drum;Mostly cloudy;25;SW;8;68%

Fulton;Clear;13;S;3;64%

Glens Falls;Clear;15;Calm;0;54%

Islip;Clear;30;SW;7;55%

Ithaca;Clear;23;SSW;7;52%

Jamestown;Clear;22;SW;14;60%

Massena;Clear;28;SW;16;68%

Montauk;Clear;33;WSW;12;41%

Montgomery;Clear;18;SW;7;71%

Monticello;Clear;22;W;7;63%

New York;Clear;32;WSW;8;33%

New York Jfk;Clear;32;W;16;43%

New York Lga;Clear;33;WSW;12;31%

Newburgh;Clear;27;WSW;6;50%

Niagara Falls;Clear;29;WSW;20;71%

Ogdensburg;Clear;30;SW;15;64%

Penn (Yan);Clear;28;SW;6;40%

Plattsburgh;Clear;29;SSW;6;42%

Poughkeepsie;Clear;27;N;3;44%

Rochester;Clear;29;W;17;42%

Rome;Clear;5;Calm;0;79%

Saranac Lake;Clear;18;SW;15;54%

Shirley;Clear;31;SW;7;38%

Syracuse;Clear;15;Calm;0;67%

Watertown;Partly cloudy;31;SW;14;66%

Wellsville;Clear;22;WSW;14;48%

Westhampton Beach;Clear;13;Calm;0;67%

White Plains;Clear;28;W;9;35%

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