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weather

CT Current Conditions

CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Sunday, October 16, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;54;W;1;88%

Chester;Clear;52;Calm;0;100%

Danbury;Partly cloudy;53;Calm;0;82%

Groton;Clear;51;W;1;86%

Hartford;Mostly clear;49;ENE;1;92%

Meriden;Mostly clear;47;NNE;1;96%

New Haven;Clear;52;NNW;1;89%

Oxford;Mostly cloudy;50;Calm;0;92%

Willimantic;Clear;45;Calm;0;96%

Windsor Locks;Partly cloudy;49;ENE;1;90%

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Copyright 2022 AccuWeather

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