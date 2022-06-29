CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Wednesday, June 29, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Clear;62;WNW;1;81% Chester;Clear;61;Calm;0;87% Danbury;Partly cloudy;58;SW;3;86% Groton;Clear;61;WNW;1;85% Hartford;Mostly clear;59;NE;1;92% Meriden;Partly cloudy;56;N;1;91% New Haven;Clear;64;W;1;82% Oxford;Mostly clear;57;Calm;0;89% Willimantic;Mostly clear;57;Calm;0;96% Windsor Locks;Partly cloudy;58;NW;1;89% _____ Copyright 2022 AccuWeather