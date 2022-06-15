CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Wednesday, June 15, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Mostly clear;63;NNW;2;78% Chester;Mostly clear;63;WNW;3;77% Danbury;Mostly clear;60;SW;5;83% Groton;Partly cloudy;64;NW;1;77% Hartford;Mostly clear;62;N;1;87% Meriden;Mostly clear;63;N;1;76% New Haven;Mostly clear;65;N;2;79% Oxford;Mostly clear;61;NW;3;77% Willimantic;Mostly clear;59;Calm;0;89% Windsor Locks;Mostly clear;62;N;2;82% _____ Copyright 2022 AccuWeather