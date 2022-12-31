CA WFO SACRAMENTO Warnings, Watches, and Advisories

WFO SACRAMENTO Warnings, Watches and Advisories for Saturday, December 31, 2022 _____ CHILD ABDUCTION EMERGENCY ...AMBER Alert... The following message is transmitted at the request of CA California Highway Patrol. AN AMBER ALERT IS BEING ISSUED BY THE CALIFORNIA HIGHWAY PATROL ON BEHALF OF THE LONG BEACH POLICE DEPARTMENT. ON DECEMBER 30... 2022... AT 11 39 PM... ZAYNE RHODES WAS ABDUCTED FROM LONG BEACH... CALIFORNIA. ZAYNE RHODES IS A 4 YEAR OLD ASIAN MALE... 3 FEET 5 INCHES TALL... WEIGHING 50 POUNDS... WITH BLACK HAIR AND BROWN EYES. ZAYNE RHODES IS BELIEVED TO BE WEARING A BLACK AND GRAY HOODED SWEATSHIRT AND PANTS. THE SUSPECT... STEPHEN RHODES... IS A 34 YEAR OLD BLACK MALE... STANDING 6 FEET 0 INCHES TALL... WEIGHING 200 POUNDS WITH BLACK HAIR AND HAZEL EYES. THE SUSPECT WAS LAST SEEN DRIVING A 2018 BLACK CHEVROLET IMPALA... WITH CALIFORNIA LICENSE PLATE NUMBER 8 K D W 8 3 0. IF SEEN CALL 9 1 1 _____ Copyright 2022 AccuWeather