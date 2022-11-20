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weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Sunday, November 20, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;12;SSE;3;76%

Arcata;Clear;39;ESE;2;87%

Auburn;Clear;42;NE;2;64%

Avalon;Clear;57;NE;5;21%

Bakersfield;Clear;45;ENE;4;57%

Beale AFB;Clear;37;ENE;3;77%

Big Bear City;Clear;19;Calm;0;62%

Bishop;Mostly clear;25;WNW;5;50%

Blue Canyon;Clear;41;E;3;34%

Blythe;Clear;53;SSE;3;24%

Burbank;Clear;55;NNE;4;27%

Camarillo;Clear;62;E;16;12%

Camp Pendleton;Clear;58;W;5;17%

Campo;Clear;52;ENE;5;18%

Carlsbad;Clear;46;NNE;6;47%

Chico;Clear;39;Calm;0;65%

China Lake;Partly cloudy;38;NW;3;22%

Chino;Clear;47;N;4;35%

Concord;Mostly clear;42;Calm;0;70%

Corona;Clear;57;ENE;5;19%

Crescent City;Partly cloudy;43;Calm;0;70%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;40;W;9;25%

Edwards AFB;Partly cloudy;34;NNE;5;29%

El Centro;Clear;54;NNW;8;38%

Eureka;Clear;41;E;2;89%

Fairfield;Clear;37;ENE;2;68%

Fresno;Partly cloudy;45;Calm;0;73%

Fullerton;Clear;64;ENE;9;11%

Hanford;Clear;39;NW;2;83%

Hawthorne;Partly cloudy;56;Calm;0;29%

Hayward;Clear;43;ENE;3;66%

Imperial;Clear;54;NNW;8;38%

Imperial Beach;Clear;53;ENE;7;39%

Lancaster;Partly cloudy;33;NNE;5;35%

Lemoore Nas;Partly cloudy;37;W;7;61%

Lincoln;Clear;34;Calm;0;86%

Livermore;Clear;37;ENE;2;80%

Lompoc;Clear;37;E;9;78%

Long Beach;Partly cloudy;57;NNW;8;24%

Los Alamitos;Mostly clear;57;NNW;8;24%

Los Angeles;Clear;54;NNE;3;31%

Los Angeles Downtown;Clear;54;NNE;3;31%

Madera;Clear;43;NE;2;77%

Mammoth;Clear;26;SSE;2;59%

Marysville;Clear;37;ENE;2;81%

Mather AFB;Clear;39;ENE;3;69%

Merced;Clear;40;Calm;0;85%

Merced (airport);Clear;40;Calm;0;85%

Miramar Mcas;Clear;45;ENE;6;45%

Modesto;Clear;37;ESE;3;93%

Moffett Nas;Clear;45;Calm;0;70%

Mojave;Partly cloudy;32;NNW;7;29%

Montague;Clear;20;Calm;0;71%

Monterey Rabr;Clear;53;SE;7;37%

Mount Shasta;Clear;24;Calm;0;74%

Napa County;Clear;39;N;3;64%

Needles;Clear;56;NNW;15;15%

North Island;Mostly clear;53;Calm;0;82%

Oakland;Clear;52;ENE;2;63%

Oceanside;Clear;46;NNE;6;47%

Ontario;Clear;47;N;4;35%

Oroville;Clear;44;NE;3;58%

Oxnard;Clear;59;ENE;12;13%

Palm Springs;Clear;60;N;7;13%

Palmdale;Partly cloudy;33;WNW;5;38%

Paso Robles;Clear;46;ESE;3;53%

Point Mugu;Clear;60;ENE;13;17%

Porterville;Clear;50;ENE;3;57%

Ramona;Clear;56;NE;4;23%

Redding;Clear;36;Calm;0;72%

Riverside;Clear;60;NE;5;15%

Riverside March;Clear;52;NNE;4;22%

Sacramento;Clear;41;N;1;69%

Sacramento International;Mostly clear;39;N;1;75%

Salinas;Clear;46;SE;5;57%

San Bernardino;Clear;43;E;6;38%

San Carlos;Clear;48;E;2;64%

San Diego;Mostly clear;55;ENE;2;73%

San Diego Brown;Clear;54;NE;3;29%

San Diego Montgomery;Clear;52;Calm;0;37%

San Francisco;Clear;52;NE;2;63%

San Jose;Clear;46;SSE;5;60%

San Luis Obispo;Clear;44;Calm;0;62%

San Nicolas Island;Clear;55;NNW;9;61%

Sandberg;Mostly clear;40;ENE;26;20%

Santa Ana;Clear;64;ENE;4;17%

Santa Barbara;Clear;42;NNE;2;52%

Santa Maria;Clear;43;Calm;0;70%

Santa Monica;Mostly clear;58;NE;5;15%

Santa Rosa;Clear;37;N;5;78%

Santa Ynez;Clear;37;Calm;0;75%

Santee;Clear;45;WNW;3;52%

South Lake Tahoe;Clear;19;SSW;2;66%

Stockton;Clear;43;SE;2;77%

Thermal;Clear;55;N;6;19%

Truckee-Tahoe;Clear;12;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Clear;50;NW;7;18%

Ukiah;Clear;34;Calm;0;85%

Vacaville;Mostly clear;38;WSW;3;64%

Van Nuys;Clear;57;N;5;19%

Vandenberg AFB;Clear;46;SE;10;56%

Victorville;Clear;28;S;6;50%

Visalia;Clear;40;N;3;89%

Watsonville;Clear;42;ENE;2;66%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By