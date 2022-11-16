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weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, November 15, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;18;E;3;80%

Arcata;Clear;42;E;2;95%

Auburn;Clear;51;NE;3;33%

Avalon;Clear;58;ENE;4;40%

Bakersfield;Clear;45;ENE;3;82%

Beale AFB;Clear;50;NNE;13;41%

Big Bear City;Clear;27;NE;3;58%

Bishop;Clear;29;WNW;6;57%

Blue Canyon;Clear;40;ENE;14;25%

Blythe;Clear;60;N;9;23%

Burbank;Clear;64;NE;9;17%

Camarillo;Clear;66;ENE;20;17%

Camp Pendleton;Clear;55;NW;4;46%

Campo;Clear;48;ENE;10;33%

Carlsbad;Clear;46;Calm;0;88%

Chico;Clear;46;Calm;0;45%

China Lake;Clear;47;ENE;5;31%

Chino;Clear;51;N;5;45%

Concord;Clear;45;S;3;65%

Corona;Clear;61;NE;6;19%

Crescent City;Clear;42;E;3;85%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;46;SE;3;29%

Edwards AFB;Partly cloudy;40;NNE;8;40%

El Centro;Mostly clear;50;NW;6;44%

Eureka;Clear;41;Calm;0;93%

Fairfield;Clear;52;WNW;4;31%

Fresno;Clear;47;Calm;0;76%

Fullerton;Clear;61;NNE;5;30%

Hanford;Clear;42;NE;2;89%

Hawthorne;Partly cloudy;57;N;3;61%

Hayward;Clear;43;NNE;2;61%

Imperial;Mostly clear;50;NW;6;44%

Imperial Beach;Partly cloudy;51;E;8;89%

Lancaster;Mostly clear;43;ENE;8;43%

Lemoore Nas;Mostly clear;44;WSW;7;62%

Lincoln;Clear;46;N;9;45%

Livermore;Clear;43;NE;3;59%

Lompoc;Clear;42;SE;3;95%

Long Beach;Mostly clear;56;NNW;3;61%

Los Alamitos;Clear;56;NNW;3;61%

Los Angeles;Clear;56;N;4;57%

Los Angeles Downtown;Clear;56;N;4;57%

Madera;Clear;44;ENE;3;95%

Mammoth;Clear;33;SSE;3;48%

Marysville;Clear;51;N;6;41%

Mather AFB;Clear;41;SSE;5;70%

Merced;Clear;40;ESE;5;85%

Merced (airport);Clear;40;ESE;5;85%

Miramar Mcas;Mostly clear;48;E;7;92%

Modesto;Clear;42;ESE;5;82%

Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;65%

Mojave;Partly cloudy;43;NE;6;36%

Montague;Clear;31;WSW;3;69%

Monterey Rabr;Clear;52;E;7;54%

Mount Shasta;Clear;28;Calm;0;77%

Napa County;Clear;44;Calm;0;65%

Needles;Clear;56;N;26;19%

North Island;Mostly clear;55;Calm;0;86%

Oakland;Clear;51;NE;2;75%

Oceanside;Clear;46;Calm;0;88%

Ontario;Clear;51;N;5;45%

Oroville;Clear;58;N;7;25%

Oxnard;Clear;65;E;15;19%

Palm Springs;Clear;65;NNW;7;14%

Palmdale;Partly cloudy;41;ESE;14;42%

Paso Robles;Clear;46;Calm;0;67%

Point Mugu;Clear;65;NE;24;18%

Porterville;Clear;53;NE;2;57%

Ramona;Clear;55;ENE;4;27%

Redding;Clear;59;N;10;22%

Riverside;Clear;63;NNE;8;18%

Riverside March;Clear;53;NNE;5;29%

Sacramento;Clear;49;NNW;3;56%

Sacramento International;Clear;48;NNW;4;54%

Salinas;Clear;47;Calm;0;83%

San Bernardino;Clear;58;NNE;14;18%

San Carlos;Clear;45;N;2;65%

San Diego;Mostly clear;55;NE;2;85%

San Diego Brown;Mostly clear;51;ENE;3;79%

San Diego Montgomery;Mostly clear;52;NE;3;86%

San Francisco;Clear;54;N;2;51%

San Jose;Clear;51;Calm;0;54%

San Luis Obispo;Clear;61;ESE;10;28%

San Nicolas Island;Clear;51;NW;10;82%

Sandberg;Mostly clear;39;NE;20;39%

Santa Ana;Clear;64;E;5;19%

Santa Barbara;Clear;44;N;2;72%

Santa Maria;Clear;42;S;3;88%

Santa Monica;Mostly clear;55;ENE;3;61%

Santa Rosa;Clear;42;W;7;76%

Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;93%

Santee;Clear;48;Calm;0;93%

South Lake Tahoe;Clear;22;SE;3;80%

Stockton;Clear;50;NW;3;56%

Thermal;Clear;56;N;8;27%

Truckee-Tahoe;Clear;18;SW;3;85%

Twentynine Palms;Clear;50;NW;8;27%

Ukiah;Clear;42;W;3;82%

Vacaville;Clear;61;N;14;24%

Van Nuys;Clear;60;E;6;17%

Vandenberg AFB;Clear;60;E;8;81%

Victorville;Clear;39;WNW;7;44%

Visalia;Clear;44;ENE;3;92%

Watsonville;Clear;44;N;2;74%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By