CA Current Conditions as of 02:00 AM PDT Monday, October 3, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;41;Calm;0;64% Arcata;Cloudy;57;WNW;1;91% Auburn;Clear;58;ENE;1;73% Avalon;Cloudy;60;SW;2;94% Bakersfield;Clear;70;E;2;58% Beale AFB;Clear;61;ESE;5;70% Big Bear City;Mostly clear;43;Calm;0;81% Bishop;Clear;52;WNW;4;48% Blue Canyon;Clear;62;Calm;0;30% Blythe;Mostly clear;82;S;3;58% Burbank;Clear;63;NE;1;86% Camarillo;Partly cloudy;61;Calm;0;83% Camp Pendleton;Cloudy;68;N;5;81% Campo;Clear;55;NE;2;91% Carlsbad;Cloudy;69;Calm;0;80% Chico;Clear;64;Calm;0;63% China Lake;Clear;71;WSW;4;26% Chino;Clear;63;NW;2;85% Concord;Clear;60;S;6;77% Corona;Clear;63;WSW;2;87% Crescent City;Cloudy;58;Calm;0;83% Daggett-Barstow;Clear;74;WNW;9;35% Edwards AFB;Mostly clear;62;S;5;48% El Centro;Partly cloudy;85;SSW;8;45% Eureka;Mostly cloudy;57;NNW;1;87% Fairfield;Clear;61;WSW;4;73% Fresno;Clear;68;WNW;9;60% Fullerton;Clear;68;Calm;0;72% Hanford;Clear;65;NW;5;69% Hawthorne;Clear;67;Calm;0;75% Hayward;Clear;55;WSW;2;86% Imperial;Partly cloudy;85;SSW;8;45% Imperial Beach;Cloudy;66;WNW;8;86% Lancaster;Clear;66;W;3;46% Lemoore Nas;Clear;65;NNW;10;62% Lincoln;Mostly clear;59;SSE;5;76% Livermore;Clear;54;WSW;2;91% Lompoc;Clear;55;Calm;0;95% Long Beach;Clear;68;N;3;72% Los Alamitos;Mostly clear;68;N;3;72% Los Angeles;Clear;64;N;1;83% Los Angeles Downtown;Clear;64;N;1;83% Madera;Clear;63;NW;4;73% Mammoth;Clear;59;SE;3;46% Marysville;Clear;56;E;2;78% Mather AFB;Clear;55;SE;8;87% Merced;Clear;63;NW;6;69% Merced (airport);Clear;63;NW;6;69% Miramar Mcas;Cloudy;68;Calm;0;78% Modesto;Clear;61;N;6;75% Moffett Nas;Clear;59;Calm;0;76% Mojave;Clear;66;SW;5;36% Montague;Clear;55;NNE;3;41% Monterey Rabr;Clear;60;S;5;83% Mount Shasta;Clear;49;Calm;0;73% Napa County;Clear;57;WSW;7;80% Needles;Partly cloudy;86;Calm;0;39% North Island;Cloudy;69;WNW;6;78% Oakland;Clear;61;WSW;2;83% Oceanside;Cloudy;69;Calm;0;80% Ontario;Clear;63;NW;2;85% Oroville;Clear;64;NE;2;68% Oxnard;Partly cloudy;60;ENE;3;89% Palm Springs;Clear;83;WNW;7;43% Palmdale;Clear;67;SE;5;46% Paso Robles;Mostly clear;57;NW;9;80% Point Mugu;Partly cloudy;60;WNW;1;88% Porterville;Clear;70;E;2;61% Ramona;Cloudy;63;N;1;91% Redding;Clear;65;Calm;0;60% Riverside;Clear;63;WSW;2;85% Riverside March;Clear;62;WSW;2;88% Sacramento;Clear;60;SE;2;78% Sacramento International;Mostly clear;63;SE;3;65% Salinas;Mostly clear;62;N;5;74% San Bernardino;Clear;65;Calm;0;71% San Carlos;Mostly clear;55;NW;2;84% San Diego;Cloudy;68;NW;2;82% San Diego Brown;Cloudy;67;W;3;81% San Diego Montgomery;Cloudy;68;Calm;0;78% San Francisco;Mostly clear;59;W;2;80% San Jose;Clear;62;Calm;0;72% San Luis Obispo;Clear;56;SE;3;86% San Nicolas Island;Partly cloudy;59;WNW;12;89% Sandberg;Clear;65;W;9;33% Santa Ana;Clear;65;NNW;1;85% Santa Barbara;Clear;56;NE;2;87% Santa Maria;Clear;53;S;5;96% Santa Monica;Clear;64;Calm;0;80% Santa Rosa;Partly cloudy;50;WNW;3;100% Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;93% Santee;Cloudy;68;Calm;0;77% South Lake Tahoe;Clear;42;SE;2;71% Stockton;Clear;62;NNW;3;77% Thermal;Clear;83;NNW;8;45% Truckee-Tahoe;Clear;39;NW;2;80% Twentynine Palms;Mostly clear;72;WSW;3;55% Ukiah;Clear;54;Calm;0;86% Vacaville;Clear;63;SW;5;64% Van Nuys;Clear;63;ENE;1;87% Vandenberg AFB;Clear;53;Calm;0;94% Victorville;Clear;64;SW;8;55% Visalia;Mostly clear;66;NNW;6;67% Watsonville;Clear;54;NNE;1;95% _____ Copyright 2022 AccuWeather