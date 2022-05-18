CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Wednesday, May 18, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;34;Calm;0;75% Arcata;Partly cloudy;46;N;2;95% Auburn;Clear;58;NNE;2;64% Avalon;Fog;51;SE;5;95% Bakersfield;Clear;64;ENE;3;46% Beale AFB;Clear;57;SE;3;58% Big Bear City;Clear;36;Calm;0;69% Bishop;Clear;48;WNW;5;33% Blue Canyon;Clear;61;NE;7;27% Blythe;Clear;73;WSW;3;35% Burbank;Cloudy;59;E;2;83% Camarillo;Clear;52;Calm;0;80% Camp Pendleton;Cloudy;60;ESE;5;86% Campo;Clear;42;NE;2;90% Carlsbad;Cloudy;60;Calm;0;77% Chico;Mostly clear;66;Calm;0;29% China Lake;Mostly clear;63;W;3;34% Chino;Cloudy;55;W;2;91% Concord;Clear;55;S;12;68% Corona;Cloudy;57;SSW;2;89% Crescent City;Partly cloudy;46;Calm;0;92% Daggett-Barstow;Clear;65;W;10;22% Edwards AFB;Clear;60;SSW;7;41% El Centro;Clear;71;ESE;5;54% Eureka;Partly cloudy;49;N;4;89% Fairfield;Clear;56;WSW;5;69% Fresno;Clear;65;NNE;3;54% Fullerton;Cloudy;61;S;5;77% Hanford;Clear;57;SSW;2;80% Hawthorne;Cloudy;61;E;7;77% Hayward;Mostly clear;48;S;3;90% Imperial;Clear;71;ESE;5;54% Imperial Beach;Cloudy;59;Calm;0;80% Lancaster;Mostly clear;61;W;4;38% Lemoore Nas;Clear;57;W;7;57% Lincoln;Clear;48;S;2;87% Livermore;Clear;46;SSW;3;87% Lompoc;Cloudy;51;W;8;89% Long Beach;Cloudy;61;SE;8;77% Los Alamitos;Cloudy;61;SE;8;77% Los Angeles;Cloudy;59;ESE;2;80% Los Angeles Downtown;Cloudy;59;ESE;2;80% Madera;Clear;62;NW;3;57% Mammoth;Partly cloudy;46;E;3;47% Marysville;Clear;51;ENE;2;74% Mather AFB;Clear;50;SSE;5;87% Merced;Clear;62;WNW;3;55% Merced (airport);Clear;62;WNW;3;55% Miramar Mcas;Cloudy;57;SE;6;83% Modesto;Clear;60;N;3;59% Moffett Nas;Mostly clear;52;Calm;0;81% Mojave;Clear;66;WNW;15;36% Montague;Mostly clear;42;Calm;0;50% Monterey Rabr;Cloudy;52;SW;7;80% Mount Shasta;Mostly clear;53;Calm;0;37% Napa County;Clear;50;W;5;79% Needles;Clear;75;W;5;14% North Island;Cloudy;60;SSE;10;74% Oakland;Mostly clear;54;S;3;86% Oceanside;Cloudy;60;Calm;0;77% Ontario;Cloudy;55;W;2;91% Oroville;Mostly clear;62;NNE;3;50% Oxnard;Clear;53;Calm;0;85% Palm Springs;Clear;73;SE;3;45% Palmdale;Mostly clear;59;S;9;34% Paso Robles;Clear;49;NW;6;79% Point Mugu;Mostly cloudy;49;Calm;0;83% Porterville;Clear;65;ESE;2;55% Ramona;Cloudy;54;SSE;2;94% Redding;Mostly clear;71;NNW;8;26% Riverside;Cloudy;57;WSW;2;92% Riverside March;Cloudy;54;W;2;92% Sacramento;Clear;56;SSE;2;71% Sacramento International;Clear;55;SSE;2;76% Salinas;Cloudy;52;NNW;8;80% San Bernardino;Cloudy;57;W;5;80% San Carlos;Mostly clear;48;SSW;2;82% San Diego;Cloudy;58;S;2;81% San Diego Brown;Cloudy;58;SSW;5;77% San Diego Montgomery;Cloudy;59;SE;6;77% San Francisco;Mostly clear;50;SSW;3;78% San Jose;Mostly clear;54;NW;3;77% San Luis Obispo;Clear;47;WNW;5;96% San Nicolas Island;Mostly cloudy;51;NW;8;92% Sandberg;Clear;61;NNW;7;41% Santa Ana;Cloudy;61;SSE;2;82% Santa Barbara;Clear;53;NNE;2;88% Santa Maria;Showers;49;WNW;8;89% Santa Monica;Cloudy;58;N;3;86% Santa Rosa;Mostly clear;47;Calm;0;86% Santa Ynez;Showers;48;Calm;0;100% Santee;Cloudy;59;NW;2;76% South Lake Tahoe;Clear;36;SSE;2;64% Stockton;Clear;59;N;3;62% Thermal;Clear;70;NNW;3;54% Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;100% Twentynine Palms;Clear;70;WNW;4;20% Ukiah;Mostly clear;50;WSW;3;68% Vacaville;Mostly clear;55;Calm;0;68% Van Nuys;Cloudy;57;E;2;94% Vandenberg AFB;Cloudy;48;N;12;96% Victorville;Clear;59;SSE;7;47% Visalia;Clear;60;Calm;0;66% Watsonville;Cloudy;49;ENE;2;96% _____ Copyright 2022 AccuWeather