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weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Wednesday, May 18, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;34;Calm;0;75%

Arcata;Partly cloudy;46;N;2;95%

Auburn;Clear;58;NNE;2;64%

Avalon;Fog;51;SE;5;95%

Bakersfield;Clear;64;ENE;3;46%

Beale AFB;Clear;57;SE;3;58%

Big Bear City;Clear;36;Calm;0;69%

Bishop;Clear;48;WNW;5;33%

Blue Canyon;Clear;61;NE;7;27%

Blythe;Clear;73;WSW;3;35%

Burbank;Cloudy;59;E;2;83%

Camarillo;Clear;52;Calm;0;80%

Camp Pendleton;Cloudy;60;ESE;5;86%

Campo;Clear;42;NE;2;90%

Carlsbad;Cloudy;60;Calm;0;77%

Chico;Mostly clear;66;Calm;0;29%

China Lake;Mostly clear;63;W;3;34%

Chino;Cloudy;55;W;2;91%

Concord;Clear;55;S;12;68%

Corona;Cloudy;57;SSW;2;89%

Crescent City;Partly cloudy;46;Calm;0;92%

Daggett-Barstow;Clear;65;W;10;22%

Edwards AFB;Clear;60;SSW;7;41%

El Centro;Clear;71;ESE;5;54%

Eureka;Partly cloudy;49;N;4;89%

Fairfield;Clear;56;WSW;5;69%

Fresno;Clear;65;NNE;3;54%

Fullerton;Cloudy;61;S;5;77%

Hanford;Clear;57;SSW;2;80%

Hawthorne;Cloudy;61;E;7;77%

Hayward;Mostly clear;48;S;3;90%

Imperial;Clear;71;ESE;5;54%

Imperial Beach;Cloudy;59;Calm;0;80%

Lancaster;Mostly clear;61;W;4;38%

Lemoore Nas;Clear;57;W;7;57%

Lincoln;Clear;48;S;2;87%

Livermore;Clear;46;SSW;3;87%

Lompoc;Cloudy;51;W;8;89%

Long Beach;Cloudy;61;SE;8;77%

Los Alamitos;Cloudy;61;SE;8;77%

Los Angeles;Cloudy;59;ESE;2;80%

Los Angeles Downtown;Cloudy;59;ESE;2;80%

Madera;Clear;62;NW;3;57%

Mammoth;Partly cloudy;46;E;3;47%

Marysville;Clear;51;ENE;2;74%

Mather AFB;Clear;50;SSE;5;87%

Merced;Clear;62;WNW;3;55%

Merced (airport);Clear;62;WNW;3;55%

Miramar Mcas;Cloudy;57;SE;6;83%

Modesto;Clear;60;N;3;59%

Moffett Nas;Mostly clear;52;Calm;0;81%

Mojave;Clear;66;WNW;15;36%

Montague;Mostly clear;42;Calm;0;50%

Monterey Rabr;Cloudy;52;SW;7;80%

Mount Shasta;Mostly clear;53;Calm;0;37%

Napa County;Clear;50;W;5;79%

Needles;Clear;75;W;5;14%

North Island;Cloudy;60;SSE;10;74%

Oakland;Mostly clear;54;S;3;86%

Oceanside;Cloudy;60;Calm;0;77%

Ontario;Cloudy;55;W;2;91%

Oroville;Mostly clear;62;NNE;3;50%

Oxnard;Clear;53;Calm;0;85%

Palm Springs;Clear;73;SE;3;45%

Palmdale;Mostly clear;59;S;9;34%

Paso Robles;Clear;49;NW;6;79%

Point Mugu;Mostly cloudy;49;Calm;0;83%

Porterville;Clear;65;ESE;2;55%

Ramona;Cloudy;54;SSE;2;94%

Redding;Mostly clear;71;NNW;8;26%

Riverside;Cloudy;57;WSW;2;92%

Riverside March;Cloudy;54;W;2;92%

Sacramento;Clear;56;SSE;2;71%

Sacramento International;Clear;55;SSE;2;76%

Salinas;Cloudy;52;NNW;8;80%

San Bernardino;Cloudy;57;W;5;80%

San Carlos;Mostly clear;48;SSW;2;82%

San Diego;Cloudy;58;S;2;81%

San Diego Brown;Cloudy;58;SSW;5;77%

San Diego Montgomery;Cloudy;59;SE;6;77%

San Francisco;Mostly clear;50;SSW;3;78%

San Jose;Mostly clear;54;NW;3;77%

San Luis Obispo;Clear;47;WNW;5;96%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;51;NW;8;92%

Sandberg;Clear;61;NNW;7;41%

Santa Ana;Cloudy;61;SSE;2;82%

Santa Barbara;Clear;53;NNE;2;88%

Santa Maria;Showers;49;WNW;8;89%

Santa Monica;Cloudy;58;N;3;86%

Santa Rosa;Mostly clear;47;Calm;0;86%

Santa Ynez;Showers;48;Calm;0;100%

Santee;Cloudy;59;NW;2;76%

South Lake Tahoe;Clear;36;SSE;2;64%

Stockton;Clear;59;N;3;62%

Thermal;Clear;70;NNW;3;54%

Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;100%

Twentynine Palms;Clear;70;WNW;4;20%

Ukiah;Mostly clear;50;WSW;3;68%

Vacaville;Mostly clear;55;Calm;0;68%

Van Nuys;Cloudy;57;E;2;94%

Vandenberg AFB;Cloudy;48;N;12;96%

Victorville;Clear;59;SSE;7;47%

Visalia;Clear;60;Calm;0;66%

Watsonville;Cloudy;49;ENE;2;96%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By