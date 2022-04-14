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weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, April 13, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;32;SSW;5;93%

Arcata;Rain;48;S;6;93%

Auburn;Rain;45;SSE;9;87%

Avalon;Clear;47;WSW;5;78%

Bakersfield;Clear;57;NE;6;34%

Beale AFB;Cloudy;48;SSE;16;66%

Big Bear City;Clear;37;WNW;12;35%

Bishop;Cloudy;53;N;12;27%

Blue Canyon;Snow;29;SSE;9;100%

Blythe;Clear;63;S;4;16%

Burbank;Clear;60;N;3;45%

Camarillo;Clear;53;SE;5;68%

Camp Pendleton;Clear;52;NE;2;77%

Campo;Mostly clear;37;ENE;3;73%

Carlsbad;Clear;49;NW;3;83%

Chico;Cloudy;50;SE;18;71%

China Lake;Clear;57;WSW;14;23%

Chino;Clear;53;NW;3;41%

Concord;Cloudy;53;SSW;8;56%

Corona;Mostly clear;58;NW;3;32%

Crescent City;Cloudy;47;S;22;96%

Daggett-Barstow;Clear;60;WSW;15;6%

Edwards AFB;Clear;52;WNW;17;24%

El Centro;Clear;60;Calm;0;33%

Eureka;Rain;46;SSE;6;92%

Fairfield;Cloudy;52;SW;12;61%

Fresno;Mostly cloudy;59;NNW;9;28%

Fullerton;Clear;58;S;3;55%

Hanford;Mostly cloudy;51;NNW;3;65%

Hawthorne;Clear;59;W;12;59%

Hayward;Cloudy;52;SW;8;63%

Imperial;Clear;60;Calm;0;33%

Imperial Beach;Clear;56;NNW;3;64%

Lancaster;Clear;49;WNW;6;19%

Lemoore Nas;Mostly cloudy;58;N;12;29%

Lincoln;Showers;50;SSE;8;61%

Livermore;Cloudy;51;WSW;5;63%

Lompoc;Clear;48;W;7;79%

Long Beach;Clear;59;WSW;6;53%

Los Alamitos;Clear;59;WSW;6;53%

Los Angeles;Clear;56;NE;2;66%

Los Angeles Downtown;Clear;56;NE;2;66%

Madera;Mostly cloudy;55;W;5;53%

Mammoth;Flurries;30;SSW;12;95%

Marysville;Cloudy;51;SSE;13;73%

Mather AFB;Cloudy;50;S;6;76%

Merced;Cloudy;57;NNW;14;48%

Merced (airport);Cloudy;57;NNW;14;48%

Miramar Mcas;Clear;47;Calm;0;70%

Modesto;Showers;54;NNW;10;44%

Moffett Nas;Cloudy;54;Calm;0;50%

Mojave;Clear;48;W;22;34%

Montague;Mostly cloudy;39;NW;7;88%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;52;S;3;66%

Mount Shasta;Cloudy;35;ESE;3;84%

Napa County;Cloudy;52;SW;14;68%

Needles;Clear;66;SSW;7;6%

North Island;Clear;57;NNW;3;63%

Oakland;Cloudy;54;SSW;4;66%

Oceanside;Clear;49;NW;3;83%

Ontario;Clear;53;NW;3;41%

Oroville;Showers;54;SE;16;58%

Oxnard;Clear;54;W;13;77%

Palm Springs;Clear;69;Calm;0;15%

Palmdale;Clear;52;W;17;19%

Paso Robles;Clear;49;NW;16;51%

Point Mugu;Clear;54;WNW;10;66%

Porterville;Mostly cloudy;49;SE;3;60%

Ramona;Mostly clear;45;Calm;0;65%

Redding;Showers;52;SW;3;66%

Riverside;Clear;57;Calm;0;31%

Riverside March;Mostly clear;55;Calm;0;35%

Sacramento;Cloudy;50;SSE;6;74%

Sacramento International;Cloudy;52;S;14;61%

Salinas;Mostly cloudy;53;W;6;63%

San Bernardino;Clear;57;WSW;3;31%

San Carlos;Cloudy;54;S;5;57%

San Diego;Clear;57;NNW;3;63%

San Diego Brown;Clear;53;Calm;0;66%

San Diego Montgomery;Clear;57;NNW;3;63%

San Francisco;Mostly cloudy;52;SSW;4;67%

San Jose;Cloudy;54;NNE;6;52%

San Luis Obispo;Clear;49;NNW;10;79%

San Nicolas Island;Clear;50;NW;30;71%

Sandberg;Clear;39;SW;4;52%

Santa Ana;Clear;55;SE;2;65%

Santa Barbara;Clear;56;SE;3;46%

Santa Maria;Clear;47;NW;5;76%

Santa Monica;Clear;56;Calm;0;74%

Santa Rosa;Cloudy;47;SSE;8;100%

Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;81%

Santee;Clear;52;W;2;61%

South Lake Tahoe;Cloudy;29;SE;15;68%

Stockton;Cloudy;53;NNW;6;56%

Thermal;Clear;53;WNW;6;41%

Truckee-Tahoe;Cloudy;30;S;15;74%

Twentynine Palms;Clear;57;W;6;21%

Ukiah;Cloudy;45;SSE;7;89%

Vacaville;Cloudy;54;SW;9;54%

Van Nuys;Clear;60;Calm;0;30%

Vandenberg AFB;Clear;47;N;15;84%

Victorville;Mostly clear;50;WSW;12;18%

Visalia;Mostly cloudy;55;WNW;5;39%

Watsonville;Cloudy;48;W;5;79%

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Copyright 2022 AccuWeather