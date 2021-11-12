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weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, November 11, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;36;Calm;0;92%

Arcata;Fog;57;NNW;1;97%

Auburn;Clear;50;Calm;0;100%

Avalon;Clear;74;ENE;5;23%

Bakersfield;Clear;56;ESE;3;80%

Beale AFB;Clear;53;ESE;3;98%

Big Bear City;Clear;34;E;3;64%

Bishop;Clear;52;NW;6;48%

Blue Canyon;Clear;57;NE;5;41%

Blythe;Clear;67;NNE;7;30%

Burbank;Clear;80;N;14;18%

Camarillo;Clear;62;Calm;0;53%

Camp Pendleton;Clear;75;NE;4;30%

Campo;Clear;66;ENE;6;29%

Carlsbad;Clear;55;Calm;0;77%

Chico;Clear;57;Calm;0;87%

China Lake;Mostly clear;57;SSW;9;38%

Chino;Clear;67;NNE;5;39%

Concord;Clear;55;Calm;0;92%

Corona;Clear;80;ESE;10;22%

Crescent City;Fog;54;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;59;WNW;9;40%

Edwards AFB;Partly cloudy;53;Calm;0;49%

El Centro;Mostly clear;69;WNW;6;34%

Eureka;Fog;54;Calm;0;100%

Fairfield;Clear;52;ESE;5;93%

Fresno;Clear;54;Calm;0;92%

Fullerton;Mostly clear;65;Calm;0;55%

Hanford;Clear;49;ENE;3;92%

Hawthorne;Clear;70;Calm;0;45%

Hayward;Fog;60;NE;7;72%

Imperial;Mostly clear;69;WNW;6;34%

Imperial Beach;Clear;58;E;7;64%

Lancaster;Clear;49;NNE;4;56%

Lemoore Nas;Mostly clear;48;S;3;82%

Lincoln;Clear;48;ESE;3;100%

Livermore;Clear;54;Calm;0;86%

Lompoc;Clear;52;E;5;89%

Long Beach;Mostly clear;67;Calm;0;46%

Los Alamitos;Partly cloudy;67;Calm;0;46%

Los Angeles;Clear;66;Calm;0;52%

Los Angeles Downtown;Clear;66;Calm;0;52%

Madera;Clear;54;E;2;100%

Mammoth;Clear;51;SSE;3;71%

Marysville;Clear;53;Calm;0;89%

Mather AFB;Clear;52;E;3;100%

Merced;Clear;51;ESE;5;96%

Merced (airport);Clear;51;ESE;5;96%

Miramar Mcas;Clear;72;NNE;8;26%

Modesto;Clear;50;SE;3;100%

Moffett Nas;Clear;59;Calm;0;76%

Mojave;Clear;54;NE;4;46%

Montague;Fog;43;ENE;5;87%

Monterey Rabr;Clear;57;ESE;5;80%

Mount Shasta;Clear;39;Calm;0;88%

Napa County;Clear;55;N;5;89%

Needles;Clear;72;NNW;9;22%

North Island;Clear;68;Calm;0;48%

Oakland;Fog;56;N;2;91%

Oceanside;Clear;55;Calm;0;77%

Ontario;Clear;67;NNE;5;39%

Oroville;Clear;57;E;6;86%

Oxnard;Clear;60;Calm;0;80%

Palm Springs;Clear;76;Calm;0;22%

Palmdale;Clear;54;W;5;46%

Paso Robles;Clear;54;E;8;82%

Point Mugu;Clear;65;N;12;55%

Porterville;Clear;51;SSE;5;92%

Ramona;Clear;65;Calm;0;30%

Redding;Clear;55;NNW;3;89%

Riverside;Clear;81;N;11;22%

Riverside March;Clear;63;Calm;0;34%

Sacramento;Clear;51;SE;3;100%

Sacramento International;Clear;55;ESE;6;89%

Salinas;Clear;58;Calm;0;83%

San Bernardino;Clear;68;Calm;0;26%

San Carlos;Clear;57;Calm;0;82%

San Diego;Clear;68;Calm;0;48%

San Diego Brown;Clear;63;E;6;46%

San Diego Montgomery;Clear;68;Calm;0;40%

San Francisco;Fog;60;N;2;77%

San Jose;Clear;58;SE;3;74%

San Luis Obispo;Clear;64;SW;3;55%

San Nicolas Island;Clear;73;NW;15;29%

Sandberg;Clear;62;NNE;12;34%

Santa Ana;Clear;81;NNE;4;24%

Santa Barbara;Clear;58;Calm;0;71%

Santa Maria;Clear;59;Calm;0;66%

Santa Monica;Clear;70;ENE;6;39%

Santa Rosa;Fog;53;WNW;1;97%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;81%

Santee;Clear;61;Calm;0;47%

South Lake Tahoe;Clear;33;S;3;91%

Stockton;Clear;51;ESE;6;100%

Thermal;Clear;75;W;8;25%

Truckee-Tahoe;Fog;32;Calm;0;93%

Twentynine Palms;Clear;70;NW;6;28%

Ukiah;Clear;53;Calm;0;89%

Vacaville;Clear;50;Calm;0;96%

Van Nuys;Clear;79;N;12;20%

Vandenberg AFB;Clear;62;ESE;8;61%

Victorville;Clear;54;SSE;3;46%

Visalia;Clear;48;Calm;0;100%

Watsonville;Clear;56;NNW;3;89%

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Copyright 2021 AccuWeather