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weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, October 26, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;43;SSW;3;82%

Arcata;Showers;57;SSE;5;96%

Auburn;Mostly cloudy;52;Calm;0;81%

Avalon;Clear;56;NNW;4;56%

Bakersfield;Clear;56;SSE;3;74%

Beale AFB;Cloudy;59;ESE;5;73%

Big Bear City;Clear;37;NE;3;55%

Bishop;Mostly cloudy;45;WNW;3;68%

Blue Canyon;Mostly cloudy;41;ESE;5;92%

Blythe;Clear;59;NE;3;31%

Burbank;Clear;59;NW;3;57%

Camarillo;Clear;58;NE;3;61%

Camp Pendleton;Clear;57;NNE;2;76%

Campo;Clear;45;NE;5;65%

Carlsbad;Clear;52;NNE;3;100%

Chico;Mostly cloudy;59;ESE;6;62%

China Lake;Partly cloudy;53;SSW;7;56%

Chino;Clear;55;ENE;2;77%

Concord;Mostly cloudy;60;W;3;72%

Corona;Mostly clear;52;ENE;5;89%

Crescent City;Cloudy;55;S;22;100%

Daggett-Barstow;Mostly clear;53;W;6;63%

Edwards AFB;Partly cloudy;47;SSW;7;81%

El Centro;Clear;60;WSW;5;38%

Eureka;Showers;58;SSE;5;89%

Fairfield;Cloudy;59;WSW;8;71%

Fresno;Clear;58;WNW;3;69%

Fullerton;Partly cloudy;59;E;3;74%

Hanford;Clear;51;Calm;0;92%

Hawthorne;Clear;61;Calm;0;66%

Hayward;Cloudy;61;NNW;3;72%

Imperial;Clear;60;WSW;5;38%

Imperial Beach;Clear;61;NNE;5;75%

Lancaster;Mostly clear;47;NE;4;73%

Lemoore Nas;Clear;53;S;5;79%

Lincoln;Mostly cloudy;55;Calm;0;87%

Livermore;Mostly clear;59;WNW;6;71%

Lompoc;Clear;57;WNW;7;71%

Long Beach;Partly cloudy;58;E;3;83%

Los Alamitos;Partly cloudy;58;E;3;83%

Los Angeles;Clear;57;Calm;0;71%

Los Angeles Downtown;Clear;57;Calm;0;71%

Madera;Clear;53;SSW;1;100%

Mammoth;Partly cloudy;39;SSW;12;98%

Marysville;Cloudy;60;ESE;3;77%

Mather AFB;Mostly cloudy;55;Calm;0;87%

Merced;Clear;58;Calm;0;66%

Merced (airport);Clear;58;Calm;0;66%

Miramar Mcas;Clear;56;NE;3;89%

Modesto;Clear;57;Calm;0;77%

Moffett Nas;Mostly cloudy;59;NNW;3;76%

Mojave;Clear;52;WNW;5;61%

Montague;Mostly cloudy;52;SW;6;68%

Monterey Rabr;Clear;55;E;5;77%

Mount Shasta;Mostly cloudy;45;N;3;85%

Napa County;Cloudy;58;SSW;5;80%

Needles;Clear;64;NNW;4;27%

North Island;Clear;61;Calm;0;77%

Oakland;Cloudy;62;WNW;2;80%

Oceanside;Clear;52;NNE;3;100%

Ontario;Clear;55;ENE;2;77%

Oroville;Mostly cloudy;60;E;5;69%

Oxnard;Clear;59;NE;6;64%

Palm Springs;Clear;66;SW;6;27%

Palmdale;Mostly clear;50;SSW;5;63%

Paso Robles;Clear;58;Calm;0;64%

Point Mugu;Clear;57;N;7;74%

Porterville;Mostly clear;53;SE;6;89%

Ramona;Showers;45;Calm;0;100%

Redding;Mostly cloudy;54;N;5;92%

Riverside;Clear;56;Calm;0;77%

Riverside March;Clear;54;Calm;0;76%

Sacramento;Mostly cloudy;58;Calm;0;80%

Sacramento International;Mostly cloudy;59;Calm;0;69%

Salinas;Clear;58;NW;3;80%

San Bernardino;Clear;56;Calm;0;62%

San Carlos;Cloudy;59;Calm;0;76%

San Diego;Clear;61;Calm;0;77%

San Diego Brown;Mostly clear;57;Calm;0;80%

San Diego Montgomery;Clear;59;N;6;80%

San Francisco;Mostly cloudy;59;WSW;2;82%

San Jose;Mostly cloudy;61;Calm;0;66%

San Luis Obispo;Clear;56;Calm;0;83%

San Nicolas Island;Clear;58;WNW;16;78%

Sandberg;Clear;48;NNW;25;40%

Santa Ana;Mostly clear;52;E;2;87%

Santa Barbara;Clear;55;W;5;79%

Santa Maria;Clear;54;NNW;9;82%

Santa Monica;Clear;60;NE;5;66%

Santa Rosa;Mostly cloudy;55;N;3;100%

Santa Ynez;Clear;60;E;5;54%

Santee;Clear;55;WNW;3;81%

South Lake Tahoe;Cloudy;35;Calm;0;92%

Stockton;Partly cloudy;57;N;3;80%

Thermal;Clear;62;WNW;5;34%

Truckee-Tahoe;Cloudy;36;Calm;0;93%

Twentynine Palms;Mostly clear;61;NNW;5;36%

Ukiah;Cloudy;56;Calm;0;86%

Vacaville;Cloudy;59;WSW;6;74%

Van Nuys;Clear;62;Calm;0;49%

Vandenberg AFB;Clear;53;N;6;90%

Victorville;Clear;46;SW;8;81%

Visalia;Clear;53;ESE;3;96%

Watsonville;Clear;55;ENE;3;96%

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Copyright 2021 AccuWeather