Skip to main content
weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, October 9, 2021

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;39;ENE;3;66%

Arcata;Clear;49;NW;1;93%

Auburn;Clear;53;NNE;2;57%

Avalon;Clear;58;W;5;66%

Bakersfield;Clear;59;E;3;54%

Beale AFB;Clear;56;Calm;0;44%

Big Bear City;Clear;41;Calm;0;48%

Bishop;Clear;48;WNW;5;31%

Blue Canyon;Clear;50;ENE;5;37%

Blythe;Clear;71;NNW;6;22%

Burbank;Clear;59;NNE;2;71%

Camarillo;Clear;62;ENE;6;69%

Camp Pendleton;Clear;60;NNE;3;80%

Campo;Clear;46;NNE;3;87%

Carlsbad;Clear;59;Calm;0;86%

Chico;Clear;63;Calm;0;39%

China Lake;Partly cloudy;58;NNW;5;23%

Chino;Clear;57;NNW;2;70%

Concord;Clear;61;SSE;3;53%

Corona;Partly cloudy;57;NE;2;69%

Crescent City;Partly cloudy;49;NW;5;89%

Daggett-Barstow;Clear;61;W;8;24%

Edwards AFB;Clear;55;S;5;45%

El Centro;Partly cloudy;72;NW;6;37%

Eureka;Clear;50;N;2;90%

Fairfield;Clear;54;WSW;3;74%

Fresno;Clear;63;Calm;0;49%

Fullerton;Partly cloudy;65;E;6;60%

Hanford;Clear;52;NW;1;79%

Hawthorne;Partly cloudy;64;Calm;0;74%

Hayward;Clear;55;WSW;2;77%

Imperial;Partly cloudy;72;NW;6;37%

Imperial Beach;Clear;61;Calm;0;91%

Lancaster;Clear;54;NNW;4;40%

Lemoore Nas;Mostly clear;54;W;8;54%

Lincoln;Clear;50;NE;6;61%

Livermore;Clear;55;W;3;63%

Lompoc;Clear;53;NW;5;92%

Long Beach;Partly cloudy;64;Calm;0;77%

Los Alamitos;Partly cloudy;64;Calm;0;77%

Los Angeles;Clear;59;Calm;0;81%

Los Angeles Downtown;Clear;59;Calm;0;81%

Madera;Clear;58;W;3;59%

Mammoth;Clear;44;N;3;59%

Marysville;Clear;55;ENE;2;58%

Mather AFB;Mostly cloudy;59;Calm;0;51%

Merced;Showers;57;Calm;0;54%

Merced (airport);Showers;57;Calm;0;54%

Miramar Mcas;Clear;59;ENE;3;86%

Modesto;Clear;59;W;6;51%

Moffett Nas;Clear;55;NNE;2;74%

Mojave;Clear;57;WNW;14;44%

Montague;Clear;53;N;12;50%

Monterey Rabr;Clear;59;Calm;0;71%

Mount Shasta;Clear;45;Calm;0;55%

Napa County;Clear;55;SE;6;66%

Needles;Partly cloudy;74;WNW;12;22%

North Island;Clear;65;NNW;3;77%

Oakland;Clear;57;WSW;2;82%

Oceanside;Clear;59;Calm;0;86%

Ontario;Clear;57;NNW;2;70%

Oroville;Clear;60;NE;3;48%

Oxnard;Mostly clear;60;Calm;0;77%

Palm Springs;Clear;73;NW;6;36%

Palmdale;Clear;57;WSW;5;32%

Paso Robles;Clear;59;Calm;0;43%

Point Mugu;Mostly clear;58;Calm;0;80%

Porterville;Clear;59;E;3;59%

Ramona;Clear;53;NNE;2;94%

Redding;Clear;59;Calm;0;40%

Riverside;Clear;60;NNW;2;69%

Riverside March;Clear;59;NNW;2;66%

Sacramento;Mostly clear;59;W;2;61%

Sacramento International;Clear;58;WNW;2;52%

Salinas;Clear;58;NE;3;74%

San Bernardino;Clear;61;E;5;58%

San Carlos;Clear;59;WNW;3;53%

San Diego;Mostly clear;63;N;2;85%

San Diego Brown;Partly cloudy;60;Calm;5;80%

San Diego Montgomery;Clear;64;NNW;5;74%

San Francisco;Clear;56;WSW;3;73%

San Jose;Clear;61;NNE;3;57%

San Luis Obispo;Clear;57;Calm;0;80%

San Nicolas Island;Clear;58;WNW;19;83%

Sandberg;Clear;51;NW;16;47%

Santa Ana;Partly cloudy;58;E;2;85%

Santa Barbara;Clear;54;NNE;3;86%

Santa Maria;Clear;53;Calm;0;82%

Santa Monica;Mostly clear;62;SSW;3;72%

Santa Rosa;Mostly clear;54;Calm;0;66%

Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;100%

Santee;Clear;59;NW;3;87%

South Lake Tahoe;Clear;31;S;2;60%

Stockton;Clear;59;W;4;67%

Thermal;Clear;73;NW;12;37%

Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;74%

Twentynine Palms;Partly cloudy;64;NW;6;27%

Ukiah;Clear;57;Calm;0;45%

Vacaville;Clear;54;Calm;0;58%

Van Nuys;Clear;62;NNW;3;56%

Vandenberg AFB;Clear;53;N;6;94%

Victorville;Clear;55;NNW;4;44%

Visalia;Clear;56;Calm;0;66%

Watsonville;Clear;51;N;2;94%

_____

Copyright 2021 AccuWeather