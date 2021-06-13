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weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, June 13, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;55;N;3;61%

Arcata;Mostly cloudy;62;SSW;3;94%

Auburn;Clear;72;SE;7;56%

Avalon;Mostly cloudy;71;WSW;3;22%

Bakersfield;Clear;80;E;5;27%

Beale AFB;Clear;76;ESE;10;56%

Big Bear City;Clear;48;Calm;0;42%

Bishop;Clear;81;SE;17;12%

Blue Canyon;Clear;58;Calm;0;66%

Blythe;Partly cloudy;90;SSW;6;7%

Burbank;Clear;69;SE;5;50%

Camarillo;Clear;66;Calm;0;67%

Camp Pendleton;Clear;62;E;2;88%

Campo;Clear;60;ENE;3;56%

Carlsbad;Mostly clear;57;Calm;0;93%

Chico;Mostly clear;81;ESE;8;38%

China Lake;Clear;84;SSW;13;16%

Chino;Clear;67;NW;2;48%

Concord;Clear;67;SW;9;72%

Corona;Clear;65;N;3;54%

Crescent City;Cloudy;62;SSE;12;89%

Daggett-Barstow;Clear;85;WNW;15;16%

Edwards AFB;Clear;76;WSW;12;27%

El Centro;Clear;84;W;10;22%

Eureka;Cloudy;64;SSE;6;84%

Fairfield;Clear;64;SW;22;79%

Fresno;Clear;82;WNW;12;40%

Fullerton;Clear;69;SSE;6;56%

Hanford;Clear;70;Calm;0;75%

Hawthorne;Clear;65;WNW;3;75%

Hayward;Mostly cloudy;63;W;10;87%

Imperial;Clear;84;W;10;22%

Imperial Beach;Clear;57;W;1;96%

Lancaster;Clear;75;W;17;28%

Lemoore Nas;Clear;75;NNW;7;46%

Lincoln;Clear;73;SSE;9;52%

Livermore;Mostly clear;64;SW;10;80%

Lompoc;Cloudy;55;WNW;6;100%

Long Beach;Clear;68;Calm;0;56%

Los Alamitos;Clear;68;Calm;0;56%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;62%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;62%

Madera;Clear;75;NW;4;58%

Mammoth;Clear;60;SSE;5;55%

Marysville;Clear;76;S;7;53%

Mather AFB;Clear;68;SSE;4;70%

Merced;Clear;75;N;12;54%

Merced (airport);Clear;75;N;12;54%

Miramar Mcas;Clear;59;Calm;0;83%

Modesto;Clear;75;NNW;8;47%

Moffett Nas;Mostly clear;64;NNW;8;82%

Mojave;Clear;75;SW;13;25%

Montague;Mostly cloudy;69;SW;5;46%

Monterey Rabr;Clear;64;SSW;3;80%

Mount Shasta;Mostly cloudy;60;Calm;0;64%

Napa County;Clear;63;W;15;86%

Needles;Mostly clear;93;WSW;12;4%

North Island;Clear;67;SW;5;72%

Oakland;Mostly cloudy;62;WSW;3;90%

Oceanside;Mostly clear;57;Calm;0;93%

Ontario;Clear;67;NW;2;48%

Oroville;Clear;80;SE;5;41%

Oxnard;Clear;61;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;92;NW;12;16%

Palmdale;Clear;73;W;7;21%

Paso Robles;Clear;69;WNW;13;60%

Point Mugu;Mostly clear;60;SW;6;83%

Porterville;Mostly clear;70;E;5;45%

Ramona;Clear;59;Calm;0;64%

Redding;Partly cloudy;79;SE;7;43%

Riverside;Clear;70;Calm;0;42%

Riverside March;Clear;67;WNW;3;40%

Sacramento;Clear;68;SSW;9;72%

Sacramento International;Clear;72;S;10;61%

Salinas;Clear;66;N;7;74%

San Bernardino;Clear;72;Calm;0;34%

San Carlos;Mostly cloudy;64;W;5;82%

San Diego;Clear;67;SW;5;72%

San Diego Brown;Clear;63;Calm;3;75%

San Diego Montgomery;Clear;64;Calm;0;77%

San Francisco;Mostly cloudy;59;W;5;98%

San Jose;Mostly cloudy;64;N;8;83%

San Luis Obispo;Mostly clear;55;Calm;0;96%

San Nicolas Island;Mostly cloudy;56;NW;28;96%

Sandberg;Clear;69;NW;10;29%

Santa Ana;Clear;62;S;2;77%

Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;80%

Santa Maria;Mostly clear;56;Calm;0;86%

Santa Monica;Clear;64;SSW;3;80%

Santa Rosa;Partly cloudy;62;SE;7;86%

Santa Ynez;Partly cloudy;54;WSW;3;93%

Santee;Mostly clear;63;WNW;5;77%

South Lake Tahoe;Clear;53;Calm;0;71%

Stockton;Clear;68;W;10;69%

Thermal;Clear;91;NNW;10;16%

Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;61%

Twentynine Palms;Clear;80;WSW;5;15%

Ukiah;Mostly clear;66;NNE;5;72%

Vacaville;Clear;74;SSW;6;53%

Van Nuys;Clear;66;ESE;6;62%

Vandenberg AFB;Fog;54;N;9;98%

Victorville;Clear;71;SW;4;32%

Visalia;Clear;73;Calm;0;54%

Watsonville;Clear;62;Calm;0;83%

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Copyright 2021 AccuWeather