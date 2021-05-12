Skip to main content
weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Wednesday, May 12, 2021

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;43;Calm;0;43%

Arcata;Clear;50;NNW;2;95%

Auburn;Clear;70;E;6;22%

Avalon;Showers;56;Calm;0;89%

Bakersfield;Clear;75;Calm;0;20%

Beale AFB;Clear;69;Calm;0;28%

Big Bear City;Clear;41;Calm;0;48%

Bishop;Clear;62;NNW;7;15%

Blue Canyon;Clear;59;ENE;3;24%

Blythe;Clear;80;SSW;5;20%

Burbank;Mostly clear;59;S;7;83%

Camarillo;Cloudy;62;Calm;0;74%

Camp Pendleton;Cloudy;61;WNW;1;86%

Campo;Clear;56;NE;2;78%

Carlsbad;Cloudy;62;W;3;77%

Chico;Clear;73;Calm;0;23%

China Lake;Clear;74;S;7;14%

Chino;Mostly clear;60;W;2;82%

Concord;Clear;69;Calm;0;38%

Corona;Clear;59;NW;5;89%

Crescent City;Clear;48;SSW;5;82%

Daggett-Barstow;Clear;77;WNW;13;15%

Edwards AFB;Clear;71;SW;10;28%

El Centro;Clear;79;Calm;0;26%

Eureka;Clear;48;SSE;6;89%

Fairfield;Clear;61;WSW;14;62%

Fresno;Clear;79;WNW;8;21%

Fullerton;Cloudy;65;N;5;77%

Hanford;Clear;70;NW;6;43%

Hawthorne;Cloudy;61;N;3;77%

Hayward;Clear;54;NW;3;82%

Imperial;Clear;79;Calm;0;26%

Imperial Beach;Mostly cloudy;56;WSW;2;86%

Lancaster;Clear;72;WSW;13;31%

Lemoore Nas;Clear;67;WNW;9;35%

Lincoln;Clear;61;E;9;44%

Livermore;Clear;65;W;3;33%

Lompoc;Showers;54;NW;3;89%

Long Beach;Cloudy;62;NNW;6;77%

Los Alamitos;Cloudy;62;NNW;6;77%

Los Angeles;Mostly cloudy;62;Calm;0;77%

Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;62;Calm;0;77%

Madera;Clear;68;W;3;51%

Mammoth;Clear;56;N;4;31%

Marysville;Clear;71;E;5;43%

Mather AFB;Clear;66;SE;6;45%

Merced;Mostly clear;73;N;9;35%

Merced (airport);Mostly clear;73;N;9;35%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;58;NNW;6;86%

Modesto;Clear;72;NNW;7;36%

Moffett Nas;Clear;56;NNW;2;88%

Mojave;Clear;73;W;13;20%

Montague;Clear;61;N;13;40%

Monterey Rabr;Cloudy;54;S;5;80%

Mount Shasta;Clear;61;ENE;3;34%

Napa County;Clear;55;SSE;7;89%

Needles;Clear;81;WSW;8;6%

North Island;Mostly cloudy;62;NW;3;72%

Oakland;Clear;54;WSW;2;88%

Oceanside;Cloudy;62;W;3;77%

Ontario;Mostly clear;60;W;2;82%

Oroville;Clear;75;E;7;23%

Oxnard;Cloudy;59;W;7;83%

Palm Springs;Clear;82;NW;9;32%

Palmdale;Clear;73;SW;12;21%

Paso Robles;Clear;61;WSW;5;59%

Point Mugu;Cloudy;59;NW;3;80%

Porterville;Clear;69;SSE;5;38%

Ramona;Clear;53;Calm;0;89%

Redding;Clear;71;W;2;33%

Riverside;Mostly clear;61;W;7;80%

Riverside March;Clear;58;NW;5;82%

Sacramento;Clear;70;SW;2;42%

Sacramento International;Clear;71;SSW;5;40%

Salinas;Cloudy;52;NNW;6;89%

San Bernardino;Clear;62;W;3;73%

San Carlos;Mostly clear;57;Calm;0;82%

San Diego;Partly cloudy;62;NW;3;72%

San Diego Brown;Mostly cloudy;57;W;5;77%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;60;NNW;3;80%

San Francisco;Mostly clear;50;WSW;3;99%

San Jose;Clear;58;NW;5;77%

San Luis Obispo;Cloudy;54;WNW;3;89%

San Nicolas Island;Cloudy;55;WSW;7;86%

Sandberg;Clear;68;NW;16;27%

Santa Ana;Mostly cloudy;64;W;2;80%

Santa Barbara;Mostly cloudy;56;WSW;3;89%

Santa Maria;Showers;53;NNW;5;89%

Santa Monica;Cloudy;60;WSW;3;83%

Santa Rosa;Mostly clear;50;SSE;3;86%

Santa Ynez;Clear;50;SW;3;93%

Santee;Mostly clear;57;W;3;87%

South Lake Tahoe;Clear;45;Calm;0;60%

Stockton;Clear;68;WNW;10;45%

Thermal;Clear;75;NW;5;35%

Truckee-Tahoe;Clear;41;Calm;0;65%

Twentynine Palms;Clear;73;W;4;20%

Ukiah;Clear;64;Calm;0;46%

Vacaville;Clear;63;Calm;0;39%

Van Nuys;Partly cloudy;58;ESE;7;87%

Vandenberg AFB;Showers;52;Calm;0;100%

Victorville;Clear;65;SSW;3;42%

Visalia;Clear;74;Calm;0;30%

Watsonville;Mostly cloudy;52;Calm;0;92%

_____

Copyright 2021 AccuWeather