CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, December 1, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;22;Calm;0;77%
Arcata;Clear;44;ESE;2;98%
Auburn;Clear;48;E;6;61%
Avalon;Clear;66;E;3;10%
Bakersfield;Clear;47;Calm;0;49%
Beale AFB;Clear;44;ENE;5;69%
Big Bear City;Clear;27;Calm;0;36%
Bishop;Clear;40;WNW;9;29%
Blue Canyon;Clear;52;ENE;5;19%
Blythe;Clear;52;ENE;5;23%
Burbank;Mostly clear;57;Calm;0;22%
Camarillo;Clear;55;Calm;0;35%
Camp Pendleton;Clear;55;NNE;3;58%
Campo;Clear;47;NE;4;21%
Carlsbad;Clear;41;Calm;0;85%
Chico;Clear;48;NE;6;53%
China Lake;Clear;42;Calm;0;21%
Chino;Clear;55;NNE;4;29%
Concord;Mostly clear;46;Calm;0;65%
Corona;Partly cloudy;45;Calm;0;68%
Crescent City;Clear;45;SE;6;89%
Daggett-Barstow;Clear;46;WNW;9;21%
Edwards AFB;Clear;41;Calm;0;21%
El Centro;Clear;49;W;5;44%
Eureka;Clear;40;E;3;93%
Fairfield;Clear;42;WSW;6;73%
Fresno;Mostly clear;47;Calm;0;58%
Fullerton;Partly cloudy;55;E;3;63%
Hanford;Clear;39;ENE;3;88%
Hawthorne;Partly cloudy;56;Calm;0;64%
Hayward;Clear;50;ENE;5;53%
Imperial;Clear;49;W;5;44%
Imperial Beach;Partly cloudy;54;Calm;0;43%
Lancaster;Mostly clear;34;WNW;5;32%
Lemoore Nas;Mostly clear;42;W;7;50%
Lincoln;Clear;36;E;7;93%
Livermore;Clear;44;E;3;57%
Lompoc;Clear;40;Calm;0;92%
Long Beach;Mostly cloudy;56;Calm;0;80%
Los Alamitos;Mostly cloudy;56;Calm;0;80%
Los Angeles;Mostly clear;55;Calm;0;63%
Los Angeles Downtown;Mostly clear;55;Calm;0;63%
Madera;Clear;41;NE;7;73%
Mammoth;Clear;32;SE;4;63%
Marysville;Clear;43;Calm;0;76%
Mather AFB;Clear;42;ENE;2;82%
Merced;Clear;40;Calm;0;79%
Merced (airport);Clear;40;Calm;0;79%
Miramar Mcas;Partly cloudy;49;E;6;45%
Modesto;Clear;41;Calm;0;79%
Moffett Nas;Mostly clear;44;NNW;1;84%
Mojave;Clear;43;NNW;10;38%
Montague;Clear;29;E;5;74%
Monterey Rabr;Mostly clear;45;SE;5;79%
Mount Shasta;Clear;30;ENE;3;74%
Napa County;Mostly clear;41;NNE;6;73%
Needles;Clear;57;WNW;6;22%
North Island;Mostly clear;53;Calm;0;58%
Oakland;Mostly clear;43;N;2;91%
Oceanside;Clear;41;Calm;0;85%
Ontario;Clear;55;NNE;4;29%
Oroville;Clear;48;E;7;62%
Oxnard;Clear;50;WNW;5;100%
Palm Springs;Clear;65;WNW;5;14%
Palmdale;Mostly clear;47;Calm;0;22%
Paso Robles;Clear;39;Calm;0;59%
Point Mugu;Clear;55;NW;7;86%
Porterville;Clear;42;ESE;5;70%
Ramona;Clear;40;Calm;0;52%
Redding;Clear;60;N;8;28%
Riverside;Clear;65;ENE;5;11%
Riverside March;Clear;47;Calm;0;21%
Sacramento;Clear;42;Calm;0;72%
Sacramento International;Clear;44;Calm;0;78%
Salinas;Clear;46;S;3;85%
San Bernardino;Clear;49;ENE;3;26%
San Carlos;Mostly clear;48;Calm;0;70%
San Diego;Mostly clear;53;Calm;0;58%
San Diego Brown;Partly cloudy;56;ENE;5;35%
San Diego Montgomery;Partly cloudy;54;E;3;44%
San Francisco;Mostly clear;51;N;2;59%
San Jose;Mostly clear;48;Calm;0;65%
San Luis Obispo;Clear;49;N;3;63%
San Nicolas Island;Clear;54;WNW;9;35%
Sandberg;Clear;54;ENE;17;16%
Santa Ana;Partly cloudy;50;E;3;73%
Santa Barbara;Clear;46;NNW;2;76%
Santa Maria;Clear;48;S;3;76%
Santa Monica;Mostly clear;48;NNE;3;70%
Santa Rosa;Clear;41;Calm;0;85%
Santa Ynez;Mostly clear;43;Calm;0;70%
Santee;Mostly clear;48;Calm;0;49%
South Lake Tahoe;Clear;25;SSW;3;84%
Stockton;Clear;47;E;3;58%
Thermal;Clear;43;N;3;57%
Truckee-Tahoe;Clear;21;Calm;0;92%
Twentynine Palms;Clear;53;WNW;5;19%
Ukiah;Mostly clear;42;Calm;0;78%
Vacaville;Mostly clear;39;Calm;0;79%
Van Nuys;Mostly clear;63;N;6;12%
Vandenberg AFB;Clear;41;ESE;3;100%
Victorville;Clear;48;NE;4;19%
Visalia;Clear;42;E;3;72%
Watsonville;Mostly clear;45;Calm;0;79%
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