CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, May 27, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Partly cloudy;67;Calm;0;54%
Arcata;Mostly cloudy;57;NNW;1;96%
Auburn;Clear;80;Calm;0;44%
Avalon;Cloudy;57;Calm;0;82%
Bakersfield;Clear;85;NE;6;25%
Beale AFB;Clear;82;ESE;7;39%
Big Bear City;Clear;55;Calm;0;40%
Bishop;Clear;78;NNW;6;29%
Blue Canyon;Clear;68;Calm;0;46%
Blythe;Clear;92;SSW;5;14%
Burbank;Mostly clear;63;S;7;77%
Camarillo;Cloudy;63;WSW;5;77%
Camp Pendleton;Cloudy;65;WSW;2;84%
Campo;Clear;62;Calm;0;69%
Carlsbad;Cloudy;65;Calm;0;93%
Chico;Clear;84;ENE;6;32%
China Lake;Clear;90;SSW;10;20%
Chino;Clear;68;W;3;71%
Concord;Clear;80;SW;6;33%
Corona;Clear;67;W;6;75%
Crescent City;Cloudy;58;S;14;83%
Daggett-Barstow;Clear;92;WSW;16;17%
Edwards AFB;Clear;80;SW;15;33%
El Centro;Clear;89;SSE;4;20%
Eureka;Mostly cloudy;56;NW;2;93%
Fairfield;Clear;72;SW;16;50%
Fresno;Clear;86;NW;12;35%
Fullerton;Showers;62;SW;2;85%
Hanford;Clear;81;NNW;5;52%
Hawthorne;Cloudy;61;WSW;8;83%
Hayward;Clear;61;NW;6;77%
Imperial;Clear;89;SSE;4;20%
Imperial Beach;Mostly cloudy;64;SW;9;77%
Lancaster;Clear;80;Calm;6;34%
Lemoore Nas;Clear;80;WNW;10;46%
Lincoln;Clear;72;Calm;0;60%
Livermore;Clear;76;W;3;46%
Lompoc;Showers;55;Calm;0;100%
Long Beach;Mostly cloudy;62;NNW;8;80%
Los Alamitos;Partly cloudy;62;NNW;8;80%
Los Angeles;Mostly cloudy;62;W;5;83%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;62;W;5;83%
Madera;Clear;81;NNW;7;46%
Mammoth;Clear;70;SSW;4;45%
Marysville;Clear;85;SE;5;44%
Mather AFB;Clear;77;S;9;43%
Merced;Clear;87;NNW;12;34%
Merced (airport);Clear;87;NNW;12;34%
Miramar Mcas;Cloudy;65;Calm;0;84%
Modesto;Clear;86;NNW;10;30%
Moffett Nas;Mostly clear;62;NW;2;80%
Mojave;Clear;84;W;12;24%
Montague;Clear;77;N;9;47%
Monterey Rabr;Mostly clear;56;W;7;94%
Mount Shasta;Clear;67;Calm;0;65%
Napa County;Clear;63;S;6;80%
Needles;Clear;99;SW;10;8%
North Island;Cloudy;66;N;3;77%
Oakland;Clear;57;SW;3;88%
Oceanside;Cloudy;65;Calm;0;93%
Ontario;Clear;68;W;3;71%
Oroville;Clear;87;E;8;34%
Oxnard;Showers;58;W;6;96%
Palm Springs;Clear;96;NW;13;22%
Palmdale;Clear;82;SSW;9;28%
Paso Robles;Clear;71;S;13;52%
Point Mugu;Cloudy;58;W;6;93%
Porterville;Clear;83;E;3;47%
Ramona;Clear;62;WSW;3;86%
Redding;Clear;81;Calm;0;57%
Riverside;Clear;71;W;8;58%
Riverside March;Clear;69;NW;5;59%
Sacramento;Clear;78;S;7;39%
Sacramento International;Clear;79;S;10;43%
Salinas;Mostly clear;58;WSW;3;75%
San Bernardino;Clear;75;SW;6;48%
San Carlos;Mostly cloudy;63;NW;5;72%
San Diego;Cloudy;66;N;3;77%
San Diego Brown;Cloudy;63;W;3;83%
San Diego Montgomery;Cloudy;64;Calm;0;83%
San Francisco;Mostly clear;55;WSW;4;92%
San Jose;Mostly clear;68;NW;8;60%
San Luis Obispo;Mostly clear;61;W;3;77%
San Nicolas Island;Fog;56;WNW;6;93%
Sandberg;Clear;75;WSW;8;38%
Santa Ana;Mostly cloudy;62;SW;2;89%
Santa Barbara;Mostly cloudy;57;W;7;96%
Santa Maria;Clear;58;W;3;86%
Santa Monica;Cloudy;60;Calm;0;92%
Santa Rosa;Clear;58;SSE;6;80%
Santa Ynez;Clear;63;Calm;0;72%
Santee;Mostly cloudy;64;WNW;7;82%
South Lake Tahoe;Clear;57;SSW;3;52%
Stockton;Clear;82;WNW;10;37%
Thermal;Clear;95;N;7;24%
Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;71%
Twentynine Palms;Clear;87;WNW;6;23%
Ukiah;Clear;72;Calm;0;51%
Vacaville;Clear;83;SSW;7;32%
Van Nuys;Mostly clear;62;ESE;8;82%
Vandenberg AFB;Fog;54;Calm;0;100%
Victorville;Clear;76;S;3;21%
Visalia;Clear;87;NW;6;35%
Watsonville;Mostly cloudy;56;SE;5;93%
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