CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, May 17, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;44;W;5;82%

Arcata;Mostly cloudy;55;SW;2;98%

Auburn;Cloudy;59;SSE;7;76%

Avalon;Clear;66;E;5;42%

Bakersfield;Clear;73;E;3;39%

Beale AFB;Rain;61;S;7;87%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;70%

Bishop;Mostly clear;72;SSE;10;27%

Blue Canyon;Mostly cloudy;46;SSE;9;67%

Blythe;Clear;80;S;4;28%

Burbank;Clear;66;ESE;9;62%

Camarillo;Clear;62;SE;3;69%

Camp Pendleton;Cloudy;67;SW;2;80%

Campo;Clear;58;Calm;0;83%

Carlsbad;Clear;61;Calm;0;96%

Chico;Rain;57;SE;12;100%

China Lake;Clear;76;SSW;14;28%

Chino;Clear;63;WNW;2;77%

Concord;Cloudy;65;S;18;65%

Corona;Clear;65;Calm;0;77%

Crescent City;Mostly cloudy;53;SE;3;96%

Daggett-Barstow;Clear;77;NW;15;31%

Edwards AFB;Clear;67;WSW;13;48%

El Centro;Clear;81;SSE;5;26%

Eureka;Mostly cloudy;54;SSW;3;100%

Fairfield;Cloudy;61;SW;10;82%

Fresno;Clear;70;W;10;45%

Fullerton;Clear;64;SSW;2;84%

Hanford;Clear;72;NNW;15;39%

Hawthorne;Clear;65;Calm;6;72%

Hayward;Cloudy;66;SSE;10;60%

Imperial;Clear;81;SSE;5;26%

Imperial Beach;Clear;60;NNE;2;88%

Lancaster;Clear;68;WSW;15;48%

Lemoore Nas;Clear;69;NNW;13;33%

Lincoln;Cloudy;63;SSE;8;67%

Livermore;Mostly cloudy;63;SW;5;64%

Lompoc;Fog;55;W;6;93%

Long Beach;Clear;66;SSE;5;69%

Los Alamitos;Clear;66;SSE;5;69%

Los Angeles;Clear;68;Calm;0;58%

Los Angeles Downtown;Clear;68;Calm;0;58%

Madera;Clear;65;WNW;10;55%

Mammoth;Cloudy;43;SSE;6;97%

Marysville;Cloudy;60;WNW;3;89%

Mather AFB;Mostly cloudy;62;SSE;3;69%

Merced;Clear;68;NW;9;52%

Merced (airport);Clear;68;NW;9;52%

Miramar Mcas;Clear;61;Calm;0;86%

Modesto;Mostly cloudy;67;N;13;52%

Moffett Nas;Showers;65;SSE;3;65%

Mojave;Clear;68;WSW;10;34%

Montague;Showers;51;Calm;0;89%

Monterey Rabr;Clear;62;SSE;3;72%

Mount Shasta;Mostly cloudy;48;N;5;96%

Napa County;Cloudy;63;SSW;15;82%

Needles;Clear;89;SSW;16;17%

North Island;Partly cloudy;68;S;5;72%

Oakland;Cloudy;64;S;4;84%

Oceanside;Clear;61;Calm;0;96%

Ontario;Clear;63;WNW;2;77%

Oroville;Rain;61;SE;6;86%

Oxnard;Clear;60;WSW;7;80%

Palm Springs;Showers;84;NW;8;37%

Palmdale;Clear;67;W;9;43%

Paso Robles;Clear;60;WNW;12;66%

Point Mugu;Mostly clear;58;WSW;7;83%

Porterville;Clear;68;S;3;54%

Ramona;Clear;56;Calm;0;93%

Redding;Cloudy;58;Calm;0;93%

Riverside;Clear;65;W;5;67%

Riverside March;Clear;61;WNW;3;75%

Sacramento;Cloudy;64;SW;10;67%

Sacramento International;Cloudy;65;SSE;7;62%

Salinas;Showers;60;SE;3;77%

San Bernardino;Clear;68;WSW;3;58%

San Carlos;Cloudy;66;S;6;63%

San Diego;Partly cloudy;68;S;5;72%

San Diego Brown;Clear;61;SE;3;83%

San Diego Montgomery;Clear;65;Calm;0;77%

San Francisco;Cloudy;64;S;4;85%

San Jose;Showers;66;SSE;5;56%

San Luis Obispo;Partly cloudy;54;ESE;3;86%

San Nicolas Island;Clear;58;NW;33;74%

Sandberg;Clear;60;WNW;8;53%

Santa Ana;Clear;64;S;2;84%

Santa Barbara;Clear;62;SSE;7;72%

Santa Maria;Clear;54;Calm;0;89%

Santa Monica;Clear;62;Calm;0;74%

Santa Rosa;Showers;61;S;9;100%

Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;93%

Santee;Clear;63;WNW;6;82%

South Lake Tahoe;Clear;52;S;17;42%

Stockton;Partly cloudy;66;NW;9;58%

Thermal;Clear;80;WNW;6;40%

Truckee-Tahoe;Mostly clear;50;S;12;49%

Twentynine Palms;Clear;77;S;6;38%

Ukiah;Cloudy;58;S;6;93%

Vacaville;Cloudy;62;SSW;8;83%

Van Nuys;Clear;63;ESE;5;72%

Vandenberg AFB;Fog;54;Calm;0;93%

Victorville;Clear;70;SSE;4;34%

Visalia;Clear;72;WNW;10;45%

Watsonville;Mostly cloudy;59;Calm;0;93%

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