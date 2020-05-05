CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, May 5, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly clear;45;Calm;0;60%
Arcata;Cloudy;51;SE;2;84%
Auburn;Clear;59;WSW;3;45%
Avalon;Clear;67;WNW;4;34%
Bakersfield;Clear;68;ESE;6;35%
Beale AFB;Mostly clear;60;ESE;3;41%
Big Bear City;Mostly clear;37;Calm;0;55%
Bishop;Clear;59;NNE;3;18%
Blue Canyon;Mostly clear;52;ENE;3;29%
Blythe;Clear;73;W;3;21%
Burbank;Clear;72;E;5;54%
Camarillo;Clear;62;Calm;0;67%
Camp Pendleton;Clear;62;N;1;81%
Campo;Clear;54;ENE;8;74%
Carlsbad;Clear;59;Calm;0;100%
Chico;Mostly clear;66;Calm;0;27%
China Lake;Partly cloudy;68;SW;9;31%
Chino;Clear;65;N;2;67%
Concord;Clear;63;SW;8;17%
Corona;Clear;63;Calm;0;75%
Crescent City;Mostly cloudy;51;E;8;68%
Daggett-Barstow;Mostly clear;69;W;12;18%
Edwards AFB;Mostly cloudy;62;SSW;10;37%
El Centro;Mostly clear;75;WNW;6;25%
Eureka;Cloudy;49;E;6;77%
Fairfield;Clear;58;SSW;14;35%
Fresno;Clear;71;NW;6;29%
Fullerton;Mostly clear;67;S;2;73%
Hanford;Clear;68;NNW;7;34%
Hawthorne;Clear;66;SW;3;67%
Hayward;Clear;57;WNW;5;54%
Imperial;Mostly clear;75;WNW;6;25%
Imperial Beach;Clear;67;Calm;0;70%
Lancaster;Mostly clear;63;Calm;0;36%
Lemoore Nas;Clear;60;WNW;9;38%
Lincoln;Clear;46;E;6;81%
Livermore;Clear;59;WNW;3;51%
Lompoc;Clear;52;WSW;7;82%
Long Beach;Clear;66;ESE;3;74%
Los Alamitos;Clear;66;ESE;3;74%
Los Angeles;Clear;71;Calm;0;58%
Los Angeles Downtown;Clear;71;Calm;0;58%
Madera;Clear;56;NNW;3;71%
Mammoth;Clear;51;WSW;3;43%
Marysville;Clear;62;ENE;3;47%
Mather AFB;Clear;59;SE;6;41%
Merced;Clear;64;N;7;40%
Merced (airport);Clear;64;N;7;40%
Miramar Mcas;Clear;60;Calm;0;86%
Modesto;Clear;67;NW;12;35%
Moffett Nas;Clear;54;NNW;2;55%
Mojave;Clear;63;SW;6;33%
Montague;Showers;51;N;7;51%
Monterey Rabr;Clear;57;WSW;3;57%
Mount Shasta;Showers;46;Calm;0;62%
Napa County;Clear;53;SW;6;52%
Needles;Mostly clear;80;NW;8;12%
North Island;Clear;68;Calm;0;69%
Oakland;Clear;53;WSW;2;71%
Oceanside;Clear;59;Calm;0;100%
Ontario;Clear;65;N;2;67%
Oroville;Partly cloudy;62;Calm;0;43%
Oxnard;Clear;56;WNW;5;86%
Palm Springs;Clear;80;NW;10;22%
Palmdale;Mostly clear;60;SE;6;31%
Paso Robles;Clear;61;NW;10;47%
Point Mugu;Clear;57;NNW;7;83%
Porterville;Clear;60;SSE;3;64%
Ramona;Clear;57;Calm;0;89%
Redding;Mostly cloudy;62;N;3;57%
Riverside;Clear;69;Calm;0;58%
Riverside March;Clear;57;Calm;0;76%
Sacramento;Clear;59;SW;5;41%
Sacramento International;Clear;64;SSW;7;44%
Salinas;Clear;56;N;7;64%
San Bernardino;Clear;67;Calm;0;52%
San Carlos;Clear;59;W;3;33%
San Diego;Clear;68;Calm;0;69%
San Diego Brown;Clear;61;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Clear;67;NNW;5;67%
San Francisco;Clear;53;W;3;60%
San Jose;Clear;60;N;5;49%
San Luis Obispo;Clear;53;W;5;76%
San Nicolas Island;Clear;57;WNW;18;66%
Sandberg;Cloudy;56;WNW;12;38%
Santa Ana;Clear;63;S;1;84%
Santa Barbara;Clear;59;SSE;3;93%
Santa Maria;Clear;50;NNW;3;86%
Santa Monica;Clear;64;Calm;0;80%
Santa Rosa;Clear;52;S;3;58%
Santa Ynez;Clear;46;Calm;0;93%
Santee;Clear;64;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;40;S;7;59%
Stockton;Clear;65;W;10;41%
Thermal;Clear;85;NW;9;25%
Truckee-Tahoe;Clear;32;Calm;0;74%
Twentynine Palms;Mostly cloudy;74;WNW;5;15%
Ukiah;Mostly clear;54;SW;3;36%
Vacaville;Clear;57;Calm;0;54%
Van Nuys;Clear;73;N;6;41%
Vandenberg AFB;Clear;51;NNE;9;85%
Victorville;Mostly clear;63;NNE;3;29%
Visalia;Clear;65;NNW;7;39%
Watsonville;Clear;53;Calm;0;79%
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