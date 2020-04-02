CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, April 1, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;28;NW;5;71%
Arcata;Mostly clear;42;NNE;3;88%
Auburn;Clear;44;Calm;0;50%
Avalon;Fog;52;NE;5;89%
Bakersfield;Mostly cloudy;58;NNW;8;50%
Beale AFB;Clear;48;ESE;5;49%
Big Bear City;Clear;41;W;14;70%
Bishop;Clear;49;N;18;27%
Blue Canyon;Clear;33;NNE;3;36%
Blythe;Clear;72;S;8;22%
Burbank;Mostly clear;59;S;5;71%
Camarillo;Clear;58;SE;7;71%
Camp Pendleton;Cloudy;63;SSE;4;69%
Campo;Clear;46;NNE;3;88%
Carlsbad;Cloudy;61;S;6;80%
Chico;Clear;50;NW;9;40%
China Lake;Clear;63;W;31;29%
Chino;Clear;55;SW;3;84%
Concord;Clear;53;WNW;3;58%
Corona;Clear;56;WSW;6;89%
Crescent City;Clear;47;NNW;10;70%
Daggett-Barstow;Clear;64;W;23;32%
Edwards AFB;Clear;55;W;12;61%
El Centro;Clear;69;W;9;33%
Eureka;Mostly clear;45;NNE;4;80%
Fairfield;Clear;46;WSW;3;70%
Fresno;Clear;56;NNW;12;45%
Fullerton;Cloudy;58;S;3;83%
Hanford;Clear;57;NNW;9;54%
Hawthorne;Partly cloudy;60;Calm;0;77%
Hayward;Clear;53;WNW;3;58%
Imperial;Clear;69;W;9;33%
Imperial Beach;Mostly cloudy;60;SE;7;69%
Lancaster;Clear;55;W;18;68%
Lemoore Nas;Clear;52;NNW;10;61%
Lincoln;Clear;37;Calm;0;80%
Livermore;Clear;49;Calm;0;73%
Lompoc;Clear;51;WNW;12;73%
Long Beach;Cloudy;59;SE;8;80%
Los Alamitos;Cloudy;59;SE;8;80%
Los Angeles;Mostly cloudy;63;Calm;0;72%
Los Angeles Downtown;Mostly cloudy;63;Calm;0;72%
Madera;Clear;51;NW;9;58%
Mammoth;Clear;27;NNW;5;76%
Marysville;Clear;51;NNW;6;31%
Mather AFB;Clear;48;Calm;0;39%
Merced;Clear;49;NW;8;63%
Merced (airport);Clear;49;NW;8;63%
Miramar Mcas;Cloudy;60;S;8;74%
Modesto;Clear;54;WNW;13;50%
Moffett Nas;Mostly clear;46;WNW;2;75%
Mojave;Mostly clear;54;WSW;17;57%
Montague;Clear;34;NNE;12;69%
Monterey Rabr;Cloudy;54;N;6;69%
Mount Shasta;Mostly cloudy;35;N;3;56%
Napa County;Clear;45;Calm;0;79%
Needles;Clear;76;SW;10;24%
North Island;Mostly cloudy;63;S;7;77%
Oakland;Clear;51;NW;3;74%
Oceanside;Cloudy;61;S;6;80%
Ontario;Clear;55;SW;3;84%
Oroville;Clear;47;N;3;47%
Oxnard;Clear;57;S;3;80%
Palm Springs;Clear;73;NNW;12;36%
Palmdale;Clear;56;W;14;69%
Paso Robles;Clear;50;NW;16;53%
Point Mugu;Clear;56;WSW;8;80%
Porterville;Mostly clear;58;N;9;49%
Ramona;Mostly cloudy;53;Calm;0;92%
Redding;Clear;54;NNW;9;35%
Riverside;Partly cloudy;57;W;3;77%
Riverside March;Clear;54;SSE;9;87%
Sacramento;Clear;50;Calm;0;47%
Sacramento International;Clear;51;NNW;3;40%
Salinas;Clear;50;SW;9;74%
San Bernardino;Mostly cloudy;60;W;3;65%
San Carlos;Clear;50;W;7;71%
San Diego;Cloudy;63;S;7;77%
San Diego Brown;Cloudy;54;SSW;5;86%
San Diego Montgomery;Cloudy;59;S;9;74%
San Francisco;Clear;49;WNW;3;75%
San Jose;Mostly clear;50;N;5;60%
San Luis Obispo;Clear;49;NW;8;79%
San Nicolas Island;Clear;52;NW;28;76%
Sandberg;Clear;48;NW;17;76%
Santa Ana;Mostly cloudy;59;S;3;83%
Santa Barbara;Clear;58;NE;13;61%
Santa Maria;Clear;50;WNW;13;76%
Santa Monica;Clear;58;Calm;0;90%
Santa Rosa;Clear;50;NNW;8;56%
Santa Ynez;Clear;45;W;5;87%
Santee;Cloudy;59;SSW;8;76%
South Lake Tahoe;Clear;33;SSW;8;61%
Stockton;Clear;52;W;10;63%
Thermal;Clear;74;NNW;23;35%
Truckee-Tahoe;Clear;27;Calm;0;79%
Twentynine Palms;Clear;61;W;7;43%
Ukiah;Clear;46;N;3;65%
Vacaville;Clear;47;SW;3;70%
Van Nuys;Clear;57;ESE;6;91%
Vandenberg AFB;Clear;50;N;17;76%
Victorville;Clear;55;SW;4;67%
Visalia;Clear;55;NNW;6;58%
Watsonville;Clear;50;SSE;6;74%
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