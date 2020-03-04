CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Wednesday, March 4, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;34;ESE;6;72%

Arcata;Mostly cloudy;45;N;4;100%

Auburn;Clear;53;Calm;0;70%

Avalon;Clear;53;SW;3;71%

Bakersfield;Clear;54;E;3;38%

Beale AFB;Clear;56;ESE;7;59%

Big Bear City;Clear;32;Calm;0;74%

Bishop;Clear;43;W;8;36%

Blue Canyon;Clear;50;NE;7;30%

Blythe;Clear;60;WSW;9;43%

Burbank;Clear;61;E;3;49%

Camarillo;Clear;51;Calm;0;82%

Camp Pendleton;Clear;55;ENE;4;63%

Campo;Clear;39;NE;8;66%

Carlsbad;Clear;48;NE;3;82%

Chico;Clear;59;SSE;3;44%

China Lake;Clear;48;SW;6;43%

Chino;Clear;57;SE;4;46%

Concord;Mostly cloudy;54;Calm;0;66%

Corona;Clear;52;Calm;0;56%

Crescent City;Cloudy;47;Calm;0;96%

Daggett-Barstow;Clear;57;W;13;27%

Edwards AFB;Clear;46;WSW;7;47%

El Centro;Clear;56;WNW;7;34%

Eureka;Mostly cloudy;46;N;6;99%

Fairfield;Partly cloudy;51;Calm;0;65%

Fresno;Clear;55;E;3;50%

Fullerton;Clear;60;SE;3;64%

Hanford;Clear;46;S;3;88%

Hawthorne;Clear;59;WSW;7;77%

Hayward;Clear;54;NNW;3;82%

Imperial;Clear;56;WNW;7;34%

Imperial Beach;Mostly cloudy;54;SW;2;84%

Lancaster;Clear;44;Calm;0;49%

Lemoore Nas;Mostly clear;54;Calm;0;43%

Lincoln;Clear;50;E;7;76%

Livermore;Clear;52;Calm;0;66%

Lompoc;Cloudy;50;E;3;100%

Long Beach;Clear;58;Calm;0;71%

Los Alamitos;Clear;58;Calm;0;71%

Los Angeles;Clear;61;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Clear;61;Calm;0;72%

Madera;Clear;49;E;3;65%

Mammoth;Clear;45;ENE;6;55%

Marysville;Clear;54;E;7;66%

Mather AFB;Clear;52;NE;3;66%

Merced;Clear;47;Calm;0;76%

Merced (airport);Clear;47;Calm;0;76%

Miramar Mcas;Clear;49;E;6;68%

Modesto;Clear;50;ESE;6;68%

Moffett Nas;Mostly clear;54;SSW;4;75%

Mojave;Mostly clear;50;NNW;12;37%

Montague;Clear;42;Calm;0;64%

Monterey Rabr;Clear;54;W;3;77%

Mount Shasta;Clear;46;Calm;0;55%

Napa County;Mostly cloudy;45;Calm;0;82%

Needles;Clear;62;W;8;30%

North Island;Mostly clear;59;Calm;0;86%

Oakland;Mostly clear;53;NW;5;81%

Oceanside;Clear;48;NE;3;82%

Ontario;Clear;57;SE;4;46%

Oroville;Clear;60;E;7;49%

Oxnard;Clear;52;Calm;0;96%

Palm Springs;Clear;67;N;7;23%

Palmdale;Clear;47;S;7;45%

Paso Robles;Clear;46;E;5;60%

Point Mugu;Clear;51;Calm;0;92%

Porterville;Clear;50;E;7;63%

Ramona;Clear;40;E;3;76%

Redding;Clear;59;NNW;7;40%

Riverside;Clear;56;ESE;3;41%

Riverside March;Clear;50;SSE;5;41%

Sacramento;Clear;56;E;3;59%

Sacramento International;Clear;52;E;6;66%

Salinas;Clear;49;Calm;0;83%

San Bernardino;Clear;54;E;5;42%

San Carlos;Partly cloudy;54;Calm;0;87%

San Diego;Mostly clear;59;Calm;0;86%

San Diego Brown;Clear;48;Calm;0;79%

San Diego Montgomery;Clear;54;E;3;73%

San Francisco;Mostly clear;53;NW;5;76%

San Jose;Mostly clear;59;SSW;3;53%

San Luis Obispo;Clear;47;Calm;0;83%

San Nicolas Island;Clear;55;WNW;10;63%

Sandberg;Clear;58;Calm;0;25%

Santa Ana;Mostly cloudy;59;SW;4;60%

Santa Barbara;Clear;51;NNE;6;89%

Santa Maria;Clear;49;Calm;0;83%

Santa Monica;Clear;57;S;5;86%

Santa Rosa;Partly cloudy;49;S;3;86%

Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;93%

Santee;Clear;48;Calm;0;61%

South Lake Tahoe;Clear;28;S;5;81%

Stockton;Mostly cloudy;52;Calm;0;61%

Thermal;Clear;55;E;5;36%

Truckee-Tahoe;Clear;28;Calm;0;80%

Twentynine Palms;Clear;57;NW;5;37%

Ukiah;Clear;53;Calm;0;68%

Vacaville;Mostly cloudy;49;Calm;0;79%

Van Nuys;Clear;60;Calm;0;50%

Vandenberg AFB;Fog;52;ESE;3;100%

Victorville;Clear;51;SW;6;40%

Visalia;Clear;52;Calm;0;61%

Watsonville;Clear;49;NNW;3;86%

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