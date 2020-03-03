CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Monday, March 2, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;32;NE;3;78%

Arcata;Mostly clear;45;ENE;4;84%

Auburn;Clear;53;Calm;0;42%

Avalon;Clear;55;NW;10;54%

Bakersfield;Clear;51;SE;5;44%

Beale AFB;Clear;56;NNE;10;45%

Big Bear City;Mostly cloudy;32;NNE;9;40%

Bishop;Clear;44;N;15;25%

Blue Canyon;Clear;45;ENE;12;43%

Blythe;Clear;55;E;5;77%

Burbank;Clear;60;NW;8;21%

Camarillo;Clear;49;NNE;7;70%

Camp Pendleton;Clear;55;NE;5;63%

Campo;Clear;45;W;5;79%

Carlsbad;Clear;50;Calm;0;76%

Chico;Clear;59;NE;3;35%

China Lake;Clear;56;N;8;12%

Chino;Clear;60;WNW;11;29%

Concord;Clear;55;ENE;3;48%

Corona;Clear;64;NE;8;16%

Crescent City;Clear;48;N;13;89%

Daggett-Barstow;Clear;58;N;8;14%

Edwards AFB;Clear;52;NE;10;18%

El Centro;Cloudy;56;N;4;42%

Eureka;Mostly clear;42;E;3;85%

Fairfield;Clear;64;N;20;33%

Fresno;Clear;54;ESE;5;46%

Fullerton;Clear;58;N;2;45%

Hanford;Clear;44;Calm;0;78%

Hawthorne;Clear;63;NW;5;21%

Hayward;Clear;59;Calm;0;55%

Imperial;Cloudy;56;N;4;42%

Imperial Beach;Mostly clear;55;ESE;3;63%

Lancaster;Clear;42;N;6;46%

Lemoore Nas;Clear;47;SW;9;38%

Lincoln;Clear;46;N;7;65%

Livermore;Clear;57;E;3;40%

Lompoc;Clear;40;E;5;73%

Long Beach;Clear;60;Calm;0;30%

Los Alamitos;Clear;60;Calm;0;30%

Los Angeles;Clear;65;N;3;19%

Los Angeles Downtown;Clear;65;N;3;19%

Madera;Clear;47;E;6;58%

Mammoth;Clear;37;NNW;7;83%

Marysville;Clear;57;NNW;9;48%

Mather AFB;Clear;59;NNW;9;38%

Merced;Clear;43;ESE;7;67%

Merced (airport);Clear;43;ESE;7;67%

Miramar Mcas;Mostly clear;49;E;6;79%

Modesto;Clear;53;ESE;3;50%

Moffett Nas;Clear;56;W;8;49%

Mojave;Clear;54;N;22;12%

Montague;Clear;36;NNW;7;75%

Monterey Rabr;Clear;50;SE;5;56%

Mount Shasta;Clear;42;N;3;64%

Napa County;Clear;55;ENE;7;46%

Needles;Clear;61;NNW;17;26%

North Island;Mostly clear;58;E;3;69%

Oakland;Clear;60;NNW;9;45%

Oceanside;Clear;50;Calm;0;76%

Ontario;Clear;60;WNW;11;29%

Oroville;Clear;54;Calm;0;50%

Oxnard;Clear;52;NE;7;71%

Palm Springs;Clear;68;N;25;15%

Palmdale;Clear;48;SSW;6;30%

Paso Robles;Clear;41;E;3;55%

Point Mugu;Clear;51;NE;6;73%

Porterville;Clear;42;ESE;8;82%

Ramona;Clear;40;N;3;96%

Redding;Clear;65;N;13;33%

Riverside;Clear;62;N;10;16%

Riverside March;Clear;58;N;16;21%

Sacramento;Clear;59;NW;7;45%

Sacramento International;Clear;57;NNW;9;48%

Salinas;Clear;48;Calm;0;67%

San Bernardino;Clear;64;NNE;23;13%

San Carlos;Clear;63;Calm;0;36%

San Diego;Mostly clear;58;E;3;69%

San Diego Brown;Clear;46;ESE;5;85%

San Diego Montgomery;Mostly clear;55;E;4;73%

San Francisco;Clear;58;NNW;11;46%

San Jose;Clear;62;WSW;6;37%

San Luis Obispo;Clear;45;Calm;0;57%

San Nicolas Island;Clear;54;NW;18;69%

Sandberg;Clear;40;N;7;46%

Santa Ana;Clear;60;NNW;5;40%

Santa Barbara;Clear;53;W;6;36%

Santa Maria;Clear;48;WSW;7;49%

Santa Monica;Clear;62;N;6;20%

Santa Rosa;Clear;59;N;15;49%

Santa Ynez;Clear;43;NNE;3;65%

Santee;Clear;46;Calm;0;93%

South Lake Tahoe;Clear;30;Calm;0;63%

Stockton;Clear;56;E;3;50%

Thermal;Clear;70;NNW;20;16%

Truckee-Tahoe;Clear;27;ESE;3;86%

Twentynine Palms;Clear;55;WNW;15;31%

Ukiah;Clear;51;Calm;0;63%

Vacaville;Clear;68;N;15;28%

Van Nuys;Clear;61;NNW;10;27%

Vandenberg AFB;Clear;49;NNE;10;56%

Victorville;Clear;49;ESE;11;28%

Visalia;Clear;50;E;7;60%

Watsonville;Clear;48;N;5;70%

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