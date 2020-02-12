CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Tuesday, February 11, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Partly cloudy;31;Calm;0;75%
Arcata;Clear;49;NNW;7;83%
Auburn;Clear;50;Calm;0;67%
Avalon;Clear;56;WSW;6;29%
Bakersfield;Clear;52;E;6;40%
Beale AFB;Clear;47;SE;6;71%
Big Bear City;Clear;23;Calm;0;49%
Bishop;Clear;41;WNW;8;27%
Blue Canyon;Clear;47;ENE;3;24%
Blythe;Clear;48;NNW;4;26%
Burbank;Clear;52;NNW;3;39%
Camarillo;Clear;51;ENE;5;71%
Camp Pendleton;Clear;51;NNE;4;68%
Campo;Clear;31;ENE;9;63%
Carlsbad;Clear;46;Calm;0;85%
Chico;Clear;55;Calm;0;35%
China Lake;Clear;44;SW;9;32%
Chino;Clear;52;WNW;5;38%
Concord;Clear;56;SE;5;45%
Corona;Clear;47;Calm;0;58%
Crescent City;Mostly cloudy;45;N;12;92%
Daggett-Barstow;Clear;43;W;10;23%
Edwards AFB;Clear;37;SSW;5;41%
El Centro;Clear;47;W;7;54%
Eureka;Clear;49;N;6;71%
Fairfield;Clear;44;WSW;6;67%
Fresno;Clear;50;ENE;3;52%
Fullerton;Clear;54;Calm;1;52%
Hanford;Clear;42;Calm;0;76%
Hawthorne;Clear;58;SE;6;61%
Hayward;Clear;54;Calm;0;46%
Imperial;Clear;47;W;7;54%
Imperial Beach;Clear;55;ESE;3;71%
Lancaster;Clear;37;W;9;45%
Lemoore Nas;Clear;42;WSW;6;54%
Lincoln;Clear;43;Calm;0;75%
Livermore;Clear;47;ENE;6;60%
Lompoc;Clear;43;E;5;92%
Long Beach;Clear;54;Calm;0;56%
Los Alamitos;Clear;54;Calm;0;56%
Los Angeles;Clear;59;Calm;0;57%
Los Angeles Downtown;Clear;59;Calm;0;57%
Madera;Clear;43;E;3;73%
Mammoth;Mostly cloudy;38;WNW;7;61%
Marysville;Clear;52;Calm;0;63%
Mather AFB;Clear;43;ENE;3;87%
Merced;Clear;44;E;3;73%
Merced (airport);Clear;44;E;3;73%
Miramar Mcas;Clear;49;E;9;79%
Modesto;Clear;45;ESE;6;70%
Moffett Nas;Clear;51;SE;3;53%
Mojave;Mostly clear;41;W;3;38%
Montague;Mostly cloudy;42;N;6;57%
Monterey Rabr;Clear;52;Calm;0;48%
Mount Shasta;Mostly clear;43;NW;8;48%
Napa County;Clear;47;N;5;63%
Needles;Clear;50;WNW;10;16%
North Island;Clear;55;Calm;0;83%
Oakland;Clear;53;NE;2;68%
Oceanside;Clear;46;Calm;0;85%
Ontario;Clear;52;WNW;5;38%
Oroville;Clear;56;SE;7;43%
Oxnard;Clear;49;E;6;86%
Palm Springs;Clear;53;NW;7;20%
Palmdale;Clear;37;SSW;6;36%
Paso Robles;Clear;42;E;7;72%
Point Mugu;Mostly clear;49;NE;7;79%
Porterville;Clear;41;SSE;5;75%
Ramona;Clear;39;Calm;0;92%
Redding;Mostly clear;55;NE;5;38%
Riverside;Clear;53;SSE;5;37%
Riverside March;Clear;44;SSE;3;55%
Sacramento;Clear;49;Calm;0;65%
Sacramento International;Clear;49;E;3;65%
Salinas;Clear;46;E;3;70%
San Bernardino;Clear;49;Calm;0;22%
San Carlos;Clear;50;Calm;0;61%
San Diego;Clear;55;Calm;0;83%
San Diego Brown;Clear;47;Calm;0;83%
San Diego Montgomery;Clear;51;ESE;3;73%
San Francisco;Clear;54;NNE;3;74%
San Jose;Clear;55;SSE;5;41%
San Luis Obispo;Clear;44;Calm;0;70%
San Nicolas Island;Clear;49;WNW;9;63%
Sandberg;Clear;46;NNE;5;28%
Santa Ana;Clear;54;W;2;59%
Santa Barbara;Clear;47;Calm;0;63%
Santa Maria;Clear;47;SE;3;76%
Santa Monica;Clear;53;Calm;0;66%
Santa Rosa;Clear;47;Calm;0;79%
Santa Ynez;Clear;43;ENE;3;70%
Santee;Clear;46;WNW;5;87%
South Lake Tahoe;Clear;27;S;5;66%
Stockton;Clear;49;E;5;58%
Thermal;Clear;45;Calm;0;23%
Truckee-Tahoe;Clear;23;Calm;0;79%
Twentynine Palms;Clear;48;NW;5;19%
Ukiah;Clear;50;Calm;0;71%
Vacaville;Clear;49;W;3;60%
Van Nuys;Clear;55;Calm;0;47%
Vandenberg AFB;Clear;45;SE;8;90%
Victorville;Clear;43;SSW;5;24%
Visalia;Clear;47;Calm;0;58%
Watsonville;Clear;47;NNW;6;63%
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