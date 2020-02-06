CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Thursday, February 6, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Partly cloudy;29;Calm;0;92%

Arcata;Mostly clear;47;N;3;90%

Auburn;Clear;44;E;5;61%

Avalon;Clear;48;ESE;3;49%

Bakersfield;Clear;41;ENE;6;52%

Beale AFB;Clear;42;ESE;7;73%

Big Bear City;Clear;41;S;3;56%

Bishop;Clear;43;N;16;36%

Blue Canyon;Clear;46;N;5;55%

Blythe;Clear;46;WSW;4;21%

Burbank;Clear;47;Calm;0;51%

Camarillo;Clear;48;ENE;6;49%

Camp Pendleton;Clear;45;ENE;5;56%

Campo;Clear;32;NE;7;56%

Carlsbad;Clear;40;Calm;0;76%

Chico;Clear;43;E;3;81%

China Lake;Mostly clear;35;Calm;0;41%

Chino;Clear;45;N;3;57%

Concord;Clear;48;Calm;0;67%

Corona;Mostly cloudy;41;Calm;0;67%

Crescent City;Showers;47;N;6;100%

Daggett-Barstow;Clear;46;WSW;8;21%

Edwards AFB;Clear;36;Calm;0;48%

El Centro;Mostly clear;43;SW;3;29%

Eureka;Mostly clear;48;N;5;88%

Fairfield;Clear;38;Calm;0;77%

Fresno;Clear;44;Calm;0;57%

Fullerton;Mostly cloudy;48;N;2;60%

Hanford;Clear;37;ENE;5;81%

Hawthorne;Clear;52;Calm;0;58%

Hayward;Clear;47;ENE;6;68%

Imperial;Mostly clear;43;SW;3;29%

Imperial Beach;Clear;47;S;4;56%

Lancaster;Clear;36;W;7;54%

Lemoore Nas;Mostly clear;37;SW;5;66%

Lincoln;Clear;37;ESE;3;80%

Livermore;Clear;43;Calm;0;70%

Lompoc;Clear;40;Calm;0;82%

Long Beach;Clear;48;Calm;0;60%

Los Alamitos;Mostly clear;48;Calm;0;60%

Los Angeles;Clear;51;Calm;0;51%

Los Angeles Downtown;Clear;51;Calm;0;51%

Madera;Clear;40;E;6;70%

Mammoth;Clear;35;N;4;85%

Marysville;Clear;40;Calm;0;89%

Mather AFB;Mostly clear;39;Calm;0;80%

Merced;Clear;37;E;6;78%

Merced (airport);Clear;37;E;6;78%

Miramar Mcas;Clear;44;ENE;8;62%

Modesto;Clear;41;ESE;5;67%

Moffett Nas;Mostly clear;45;N;4;82%

Mojave;Clear;39;Calm;0;41%

Montague;Cloudy;41;S;3;85%

Monterey Rabr;Clear;47;SSE;6;68%

Mount Shasta;Mostly clear;40;N;6;73%

Napa County;Clear;40;Calm;0;82%

Needles;Partly cloudy;44;WSW;6;32%

North Island;Mostly clear;51;Calm;0;56%

Oakland;Clear;48;NW;4;69%

Oceanside;Clear;40;Calm;0;76%

Ontario;Clear;45;N;3;57%

Oroville;Clear;43;ESE;3;76%

Oxnard;Clear;45;ENE;6;73%

Palm Springs;Clear;47;Calm;0;37%

Palmdale;Clear;36;Calm;0;56%

Paso Robles;Clear;40;SE;6;59%

Point Mugu;Clear;44;NNE;7;67%

Porterville;Clear;37;E;8;75%

Ramona;Clear;31;Calm;0;78%

Redding;Clear;43;NW;3;79%

Riverside;Partly cloudy;45;Calm;0;53%

Riverside March;Partly cloudy;33;Calm;0;73%

Sacramento;Clear;43;ESE;3;73%

Sacramento International;Clear;43;E;3;73%

Salinas;Clear;45;Calm;0;79%

San Bernardino;Clear;44;Calm;0;41%

San Carlos;Mostly clear;46;Calm;0;70%

San Diego;Mostly clear;51;Calm;0;56%

San Diego Brown;Clear;42;ENE;3;62%

San Diego Montgomery;Clear;47;NNE;3;60%

San Francisco;Mostly clear;48;NW;5;72%

San Jose;Mostly clear;49;Calm;0;89%

San Luis Obispo;Clear;42;Calm;0;72%

San Nicolas Island;Clear;48;W;6;79%

Sandberg;Clear;49;WNW;12;37%

Santa Ana;Mostly cloudy;48;N;3;60%

Santa Barbara;Mostly clear;46;NNE;3;70%

Santa Maria;Clear;45;Calm;0;70%

Santa Monica;Clear;48;N;3;51%

Santa Rosa;Mostly clear;43;Calm;0;92%

Santa Ynez;Clear;37;ENE;3;80%

Santee;Clear;41;Calm;0;70%

South Lake Tahoe;Clear;29;Calm;0;85%

Stockton;Clear;43;SE;5;62%

Thermal;Mostly clear;37;Calm;0;52%

Truckee-Tahoe;Clear;28;Calm;0;100%

Twentynine Palms;Clear;47;W;5;29%

Ukiah;Clear;44;WNW;3;85%

Vacaville;Clear;42;W;5;78%

Van Nuys;Clear;48;Calm;0;52%

Vandenberg AFB;Clear;47;N;5;94%

Victorville;Mostly cloudy;40;N;4;53%

Visalia;Clear;40;E;5;64%

Watsonville;Clear;44;NNW;5;62%

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